Советы: на что обратить внимание при размещении сабвуфера

Есть несколько советов.

Несмотря на то, что ваши основные (левый / правый) динамики могут иметь впечатляющий басовый отклик, они не смогут воспроизводить очень низкие частоты, подаваемые хорошим сабвуфером. И самое главное — на достаточном уровне мощности.

Кроме того, грамотное расположение сабвуфера может иметь большое значение для общего звучания вашего домашнего кинотеатра и создания объемного звука. Материалы о сабвуферах предоставил магазин музыкальных инструментов Музлайн совместно с vn.20minut.ua.

Сабвуфер — это динамик, который предназначен для воспроизведения очень низких частот. Эти басовые частоты обычно находятся в диапазоне между 20 Гц (иногда меньше) и 125 Гц. На этих очень низких частотах звуки часто ощущаются так, как они слышатся. Таким образом, сабвуфер используется для обеспечения мощного звукового грохота и удара, которые теперь обычно встречаются в фильмах и музыкальных видео, в частности, в драматических эффектах, связанных с авариями и взрывами.

Хотя динамики сабвуфера могут иметь различные диаметры и предлагаются в корпусах разного размера, громкоговорители сабвуфера имеют относительно большой размер от восьми дюймов (20,3 см) до 15 дюймов (38,1 см) в диаметре. Большой диаметр динамика, естественно, обеспечивает снижение высокочастотного отклика, а также более длинный бросок (расстояние, на которое динамик может двигаться вперед и назад).

Нет никаких жестких правил размещения сабвуфера, кроме того, что они обычно должны быть размещены непосредственно на полу. Это помогает с передачей звука с сабвуфера в вибрацию, которая будет ощущаться, а также слышаться.

Поместив корпус сабвуфера близко к стене, звуковые волны с длинной басовой частотой, поступающие с тыла и боковых сторон корпуса сабвуфера, будут отражаться от стены. Поскольку эти звуковые волны будут почти в фазе, это, по-видимому, увеличит общий уровень баса.

Размещение любого громкоговорителя вблизи угла комнаты может также обеспечить заметное улучшение басовой реакции. Однако вам может потребоваться поэкспериментировать с используемым расстоянием, поскольку размер корпуса сабвуфера также будет иметь эффект.

По возможности избегайте размещения корпуса сабвуфера на любой стороне или в задней части среды прослушивания. Этот момент будет более значительным для больших и мощных сабвуферов (и, очевидно, на более высоких уровнях звука).

Подумайте об использовании двух меньших сабвуферов, а не большого одиночного. Это предложение актуально для тех, кто занимается DIY (Do It Yourself), и добавляет сабвуфер к существующей системе домашнего кинотеатра или Surround Sound.

Многие усилители объемного звука действительно обеспечивают выход для сабвуфера линейного уровня именно для этой цели. Это позволяет управлять громкоговорителем сабвуфера (или громкоговорителями при использовании двух сабвуферных шкафов) от выделенного моно— или стерео-усилителя.

Конечно, выход баса также будет во многом зависеть от формы и размера комнаты, размещения мебели, возможностей самого сабвуфера, регулировки кроссовера сабвуфера и доступного усиления.

Плохое размещение и настройка сабвуфера является основной причиной разочарования в работе домашнего кинотеатра. Небольшие эксперименты, даже при размещении мебели, часто могут обеспечить улучшенные результаты.