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Воронежские дворы приведут в порядок к майским праздникам
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Воронежские дворы приведут в порядок к майским праздникам 

Вести Воронеж 39 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронеже стартовал месячник благоустройства. 21 апреля всех желающих ждут на общегородском субботнике, 14 — на районных.
Об уборке города говорили сегодня на совещании в мэрии. Воронеж этой весной ждёт санитарная рубка парков, скверов и лесов, посадка растений, очистка контейнерных площадок. Особое внимание уделят уборке воинских захоронений и памятников в преддверии 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Исполняющий обязанности главы города потребовал от обслуживающих компаний мобилизоваться — привести все дворы в порядок к майским праздникам. Также, по словам Вадима Кстенина, необходимо обратить внимание на места, где этой зимой работали теплоэнергетики. Некоторые дворы оказались разрыты. — Мы понимаем прекрасно, что, извините за сленг, мы расковыряли довольно большое количество сегодня элементов благоустройства для того, чтобы можно было оперативно отреагировать на устранение того или иного сбоя в теплоснабжении. Поэтому нам предстоит за летний период все элементы благоустройства восстановить. Пожалуйста, все порывы проанализируйте. Сделайте график устранения всех тех мест, где нарушено благоустройством — сказал градоначальник.
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