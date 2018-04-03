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Вадим Кстенин: «К майским праздникам Воронеж должны привести в порядок»
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Вадим Кстенин: «К майским праздникам Воронеж должны привести в порядок» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В апреле в Воронеже пройдет ряд субботников, об этом сообщил руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов на совещании в мэрии.
Общегородской субботник состоится 21 апреля, 14 апреля — районные, а 4, 11, 18, 25 и 28 апреля — санитарные дни. Вадим Кстенин отметил, что сегодня управляющим организациям важно мобилизовать все ресурсы для проведения месячника — к майским праздникам город должен быть приведён в порядок.
Кроме того, особое внимание врио главы города потребовал уделить своевременной ликвидации подтоплений. Вадим Кстенин поручил ускорить процесс закупки двух высокопроизводительных передвижных помп, которые необходимы городу в качестве резерва.
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