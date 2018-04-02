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Будут ли в России наказывать за пранк и фейковые новости?
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Будут ли в России наказывать за пранк и фейковые новости? 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня в интернете часто возникают фейковые новости и пранк. Эксперты обсуждают вопрос наказания за дезинформацию. Будут ли за них наказывать, эксперты однозначного ответа на этот вопрос дать не могут. А тем временем информационное пространство растет: блогеры и соцсети встали в один ряд со СМИ, но вот ответственность проявлять они не спешат.
Есть два пути, считают эксперты. Первый — это усиление государственного управления и контроля. Второй — путь саморегулирования. Но во втором случае, потребуется принятие поправки в законопроект «О саморегулировании СМИ». Впрочем, пока и сам законопроект не стал законом. Однако менять ситуацию необходимо, и это показала волна дезинформации после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Когда не только соцсети, но и СМИ подхватили фейковую новость и мгновенно распространили ее.
Откуда формируется вакуум, который всегда заполняется при недоверии людей к власти
какой-то  гигантоманией. Власть имеет в своих рычагах административный ресурс, кучу служб, которые должны принимать быстрые экстренные решения, информируют граждан. А вот патологические желания умолчать о масштабах трагедии приводят к этому. Я убежден, что были и враги, распространяющие фейковую информацию, но подавляющее большинство людей выражали недоверие, видя очевидное несоответствие
— Александр Трещев, адвокат.
Тем временем, Киев не намерен выдавать России пранкера Евгения Вольнова, распространявшего ложную информацию о количестве погибших при пожаре в кемеровском
торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня». Официально о решении украинской стороны заявила представитель Службы безопасности страны Елена Гитлянская. В свою очередь Следственный комитет России возбудил в отношении пранкера уголовное дело о «возбуждении ненависти или вражды». Басманный суд Москвы арестовал Евгения Вольнова заочно.
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