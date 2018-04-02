Будут ли в России наказывать за пранк и фейковые новости?

Сегодня в интернете часто возникают фейковые новости и пранк. Эксперты обсуждают вопрос наказания за дезинформацию. Будут ли за них наказывать, эксперты однозначного ответа на этот вопрос дать не могут. А тем временем информационное пространство растет: блогеры и соцсети встали в один ряд со СМИ, но вот ответственность проявлять они не спешат.

Есть два пути, считают эксперты. Первый — это усиление государственного управления и контроля. Второй — путь саморегулирования. Но во втором случае, потребуется принятие поправки в законопроект «О саморегулировании СМИ». Впрочем, пока и сам законопроект не стал законом. Однако менять ситуацию необходимо, и это показала волна дезинформации после трагедии в кемеровской «Зимней вишне». Когда не только соцсети, но и СМИ подхватили фейковую новость и мгновенно распространили ее.

Откуда формируется вакуум, который всегда заполняется при недоверии людей к власти

какой-то гигантоманией. Власть имеет в своих рычагах административный ресурс, кучу служб, которые должны принимать быстрые экстренные решения, информируют граждан. А вот патологические желания умолчать о масштабах трагедии приводят к этому. Я убежден, что были и враги, распространяющие фейковую информацию, но подавляющее большинство людей выражали недоверие, видя очевидное несоответствие

— Александр Трещев, адвокат.

Тем временем, Киев не намерен выдавать России пранкера Евгения Вольнова , распространявшего ложную информацию о количестве погибших при пожаре в кемеровском

торгово-развлекательном