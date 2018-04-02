Посетитель боулинга в Москве бросил ботинок в лицо кассирше

В столичном боулинг-клубе, расположенном на улице Академика Королева, произошел конфликт между посетителями и администрацией. Он был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На кадрах видно, что женщина, выдававшая ботинки для боулинга, довольно грубо скинула на пол сапожки, которая ей протягивала посетительница. Та от возмущения уже замахнулась сапогом, но ее опередил стоявший рядом молодой человек. Он бросил ботинок в лицо кассирше.

Теперь в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.