Ещё
Посетитель боулинга в Москве бросил ботинок в лицо кассирше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посетитель боулинга в Москве бросил ботинок в лицо кассирше 

Ридус 43 минуты назад
В столичном боулинг-клубе, расположенном на улице Академика Королева, произошел конфликт между посетителями и администрацией. Он был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
На кадрах видно, что женщина, выдававшая ботинки для боулинга, довольно грубо скинула на пол сапожки, которая ей протягивала посетительница. Та от возмущения уже замахнулась сапогом, но ее опередил стоявший рядом молодой человек. Он бросил ботинок в лицо кассирше.
Девушка получила ушиб, сообщает РЕН ТВ.
Теперь в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
Ридус: последние новости
Чего требовали митингующие в Екатеринбурге СМИ: кто организовал и оплатил политические протесты в Волоколамске Версия об «отравленной гречке» появилась в деле Скрипалей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России167
Грузия даже не смотрит в сторону России338
Предложение Трампа Путину и другие события дня57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи610
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»71
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение