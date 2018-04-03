Столетие Воронежского госуниверситета и День города отметят 15 сентября

Общий праздник пройдет на Адмиралтейской площади.

По словам ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, уже в апреле университет станет центром не только научно-образовательной, но и культурной жизни региона. На его площадках пройдет несколько крупных международных конференций. Празднование 100-летия охватит все студенчество — фестиваль студенческих весен приурочили к юбилею, он завершится гала-концертом из номеров на тему «ВГУ 100 лет». А также впервые пройдет так называемая «Весна 18 факультетов» с участием выпускников.

Кроме того, на Университетской площади у главного корпуса ВГУ обустроят сквер Ученых. Здесь установят памятные арт-объекты, посвященные Нобелевским лауреатам, родившимся в Воронеже. Кроме того, в сквере обустроят дорожки, установят скамейки, создадут цветники и газоны, проведут wi-fi.