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Столетие Воронежского госуниверситета и День города отметят 15 сентября
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Столетие Воронежского госуниверситета и День города отметят 15 сентября 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Общий праздник пройдет на Адмиралтейской площади.
По словам ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, уже в апреле университет станет центром не только научно-образовательной, но и культурной жизни региона. На его площадках пройдет несколько крупных международных конференций. Празднование 100-летия охватит все студенчество — фестиваль студенческих весен приурочили к юбилею, он завершится гала-концертом из номеров на тему «ВГУ 100 лет». А также впервые пройдет так называемая «Весна 18 факультетов» с участием выпускников.
Кроме того, на Университетской площади у главного корпуса ВГУ обустроят сквер Ученых. Здесь установят памятные арт-объекты, посвященные Нобелевским лауреатам, родившимся в Воронеже. Кроме того, в сквере обустроят дорожки, установят скамейки, создадут цветники и газоны, проведут wi-fi.
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