Школьных охранников могут вооружить электрошокерами

Серия громких чрезвычайных происшествий в российских школах, когда ученики и учителя подвергались вооруженным нападениям, вновь заставила работников образования, представителей местных администраций и депутатов, сотрудников правоохранительных органов , всех, кто отвечает за безопасность наших юных граждан, вернуться к обсуждению наболевшего вопроса о школьной охране.

Депутаты Мосгордумы и нескольких региональных законодательных собраний уже неоднократно предлагали пересмотреть полномочия, а значит, разряд и вооружение охранников в школах и других детских и образовательных учреждениях. Однозначного мнения пока нет и возможный проект документа наверняка вызовет бурные споры. Свою оценку дадут эксперты Росгвардии и МВД, которые, кстати, тоже предлагали изменить качество школьной охраны.

Уже стало очевидным, что установка в школах рамок металлоискателей, пультовая охрана полицией и Росгвардией — лишь частичное решение проблемы. Что толку от предупреждающего писка металлодетектора, если преступник и не подумает отдавать, скажем, нож или пистолет пожилому школьному сторожу, а, наоборот, пустит оружие в ход. И даже самая быстрая полицейская группа немедленного реагирования доберется к месту происшествия не раньше пяти минут, да и то, если охранник успеет сразу же нажать тревожную кнопку. То есть все опять упирается в пресловутый человеческий фактор — в подготовку работника, стоящего на посту в школьном вестибюле.

Уже все заинтересованные стороны сошлись во мнении, что доверить безопасность детей можно только профессионалу. Собеседники корреспондента «РГ» в правоохранительных органах считают, что наиболее подходит для такой работы охранник 5-го разряда. Да и то после прохождения особого курса подготовки — все-таки, охранять придется не склад или садовое товарищество, а детей.

Напомним, в российском законодательстве указаны три разряда частных охранников — 4-й, 5-й и 6-й. Все они обязаны пройти обучение в специализированных учреждениях и получить лицензию. Обладатель 4-го разряда проходит проверку, то есть в ходе экзамена подтверждает свою квалификацию, раз в пять лет. Разрешенное вооружение — резиновая палка и наручники. Охранник 5-го разряда проверяется раз в два года. К резиновой палке и наручникам в средства активной обороны добавляются газовый пистолет, аэрозольный баллончик и электрошокер. А 6-й разряд позволяет применять еще и травматическое и служебное огнестрельное оружие. Проверяют таких бойцов ежегодно.

А что же обладатели первых трех разрядов, которые в законодательстве даже не упоминаются, но, видимо, подразумеваются (при наличии официального 4-го разряда логично существование и 1-го, ведь с чего-то начался отсчет)? Вот они-то и составляют многочисленную когорту сторожей, главная обязанность которых — проштамповать пропуск, обозначить свое присутствие на входе-выходе, проверить сигнализацию, как заперты окна, двери и ворота, соблюдены ли меры пожарной безопасности и в случае необходимости вызвать «скорую», пожарных и полицию. Все. Дело, безусловно, нужное и многих хозяйственников такой круг обязанностей вполне устраивает. А защищать охраняемую территорию, имущество, людей, задерживать нарушителей от них не требуется. Да они и не вправе никого задерживать. Все, что они могут — защищаться доступными способами, как и любой гражданин России . Но зато и высокой зарплаты они не требуют. Для средней школы с небольшим бюджетом — самое то. Кстати, таких сторожей, которым не надо особо платить и многого требовать, предпочитают многие организации. Именно такие охранники обеспечивали безопасность «Зимней вишни» в Кемерово

Малейшая склонность к жестокости должна сразу же лишать школьного охранника шансов на получение работы

Эксперты, предлагающие школам принимать охранников 5-го разряда, оговаривают ряд обязательных условий. Такой человек обязан уметь правильно вести себя с детьми и подростками, знать их психологию. Собственно, специальные курсы, которые он должен пройти, дадут ему необходимые знания и навыки. Да и на эти курсы будут отбирать только после психологического тестирования. При этом очень желательно прохождение проверки на полиграфе. Кандидат в школьные охранники должен любить детей, быть спокойным, уравновешенным, обязательно семейным человеком не моложе 40 лет. Малейшая склонность к жестокости, не говоря уже о садизме, сразу же лишает шансов на получение такой работы.

Этот человек должен четко, буквально на бессознательном уровне понимать и быстро принимать решения, когда следует ограничиться строгим замечанием в адрес расшалившейся детворы, когда просто разнять за шиворот драчунов, а когда и каким способом унять перевозбужденного недоросля, заявившегося в школу с отцовским оружием. По сути, из приемов рукопашного боя у школьного охранника должны быть исключены любые удары и броски. Блок, захват, удержание — да. Но бить ребенка нельзя ни при каких условиях.

Самый больной вопрос — вооружение школьного охранника. Газовый пистолет и аэрозольный баллончик отпадают сразу — в случае применения в замкнутом помещении отравлены будут все. Резиновая палка вызывает неприятные ассоциации и у детей, и у их родителей — мол, этой штукой могут мутузить наших чад? Да и у иных учеников может появиться не здоровое желание отобрать у сторожа его оружие. Дети они, конечно, дети, но когда пять-шесть 14-16-летних подростков набрасываются внезапно даже на крепкого мужика, превосходство явно на их стороне.

В арсенале школьного охранника должны остаться самые необходимые спецсредства, причем скрытого ношения — наручники и электрошокер. Наручники пригодятся, если потребуется унять кого-то из особо буйных и крепких старшеклассников, неадекватных родителей или других агрессивных взрослых посетителей. Например, наркоторговцев, стремящихся приобщить школьников к «дури». Таких целесообразно сдавать полиции, предварительно ограничив их в движениях.

А электрошокер может пригодиться при отражении группового, тем более — вооруженного нападения. Применение электрошокеров эксперты правоохранительных органов и здравоохранения оговаривают особо. Это должно быть разрядное устройство мощностью не более 3 Вт, то есть — вариант в гражданском исполнении. Его можно купить без всяких специальных разрешений в оружейном магазине (спецслужбы применяют устройства, мощностью в 10 Вт). Есть и стреляющие шокеры типа ГАРД со сменной обоймой на пять выстрелов. В зависимости от картриджа стрелять можно на расстояние от 3 до 10 метров.

Весит устройство 600 граммов, источник питания — литиевый полимерный аккумулятор. Есть лазерный целеуказатель. Противник гарантированно окажется нейтрализован на 5 секунд. Этого вполне достаточно, чтобы надеть на него наручники. Если бы охранник 23-й московской школы четыре года назад выстрелил из такого шокера в отличника, устроившего бойню из отцовского карабина, все бы остались живы и целы.

Но, несмотря на декларируемую безвредность применения электрошокеров, ими запрещено тыкать или стрелять в область сердца, лица, паха. Можно только в руку или в ногу. В беременных женщин или детей — категорически запрещено. Для школьных охранников — особое условие: против детей и подростков младше 16 лет электрошоковые устройства будет запрещено применять в принципе. Исключение может составить только ситуация, когда у подростка — огнестрельное оружие, которое он уже изготовил к стрельбе и вот-вот откроет огонь. Более того, все свои действия с применением силы или спецсредств школьный охранник должен фиксировать на видеокамеру.