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Лидеры ОАЭ поздравили президента Египта ас-Сиси с переизбранием
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Лидеры ОАЭ поздравили президента Египта ас-Сиси с переизбранием 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 2 апр — РИА Новости. Лидеры ОАЭ поздравили действующего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с переизбранием на второй срок, сообщает эмиратское издание Khaleej Times.
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян направил поздравление главе Египта. Также поздравительные сообщения ему отправили вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
В понедельник национальная избирательная комиссия Египта озвучила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших.
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