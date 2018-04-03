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Мария Аронова устроила скандал из-за зарплаты во время спектакля
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Мария Аронова устроила скандал из-за зарплаты во время спектакля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Народная артистка России Мария Аронова вместе с актерами спектакля «Маленькие комедии» устроила забастовку в сургутском театре перед началом выступления из-за того, что труппе не заплатили. Видеозапись произошедшего опубликована на видеохостинге YouTube.
Вместе с Ароновой на сцене находились актеры Михаил Полицеймако и Сергей Шакуров. Пока народная артистка обращалась к зрителям, директор передал ей, что деньги для труппы нашлись.
Как сообщает «Пятый канал», выступление было задержано на полчаса. Полицеймако рассказал журналистам, что их претензии были связаны не с театром Сургута, а с «компанией московских прокатчиков, которые решили нажиться на артистах». Он отметил, что ситуация напомнила ему 1990-е, когда подобные инциденты происходили постоянно.
Мария Аронова снялась в таких сериалах, как «Бригада», «Солдаты» и «Деффчонки», а также в фильмах «Лед», «Батальонъ» и «Приключения солдата Ивана Чонкина». Играет в московском Театре имени Вахтангова с 1994 года.
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