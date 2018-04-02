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«Волгарь» и площадь Революции соединили новым автобусным маршрутом
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«Волгарь» и площадь Революции соединили новым автобусным маршрутом 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
Для жителей микрорайона «Волгарь» появился новый автобусный маршрут. Он связывает ЖК с площадью Революции. Об этом сообщили сами горожане в twitter-аккаунте жилого комплекса в понедельник, 2 апреля.
— Новые автобусы ходят. Как часто, пока непонятно. Расписание появится в ближайшее время, — рассказали жители «Волгаря».
О запуске рейсовых автобусов по маршруту «17-й квартал — площадь Революции» ранее заявила глава Самары Елена Лапушкина. Однако тогда не были известны конкретные даты.
В конце февраля для жителей микрорайона «Волгарь» также организовали интермодальные перевозки: до железнодорожной платформы Красный Кряжок и обратно. Теперь самарцы могут добраться до центра города за 15 минут. Время в пути составит 16–20 минут. Рейсы состыкованы по времени отправления и прибытия электричек. Стоимость проезда в автобусе составляет 25 рублей.
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