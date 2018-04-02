Олимпийская подготовка: как использовать тейпы

BeautyHack узнал, чем хорош метод кинезиотейпирования и как использовать тейпы.

BeautyHack: Что подтолкнуло вас начать практиковать кинезиотейпирование? Где вы этому учились?

Валерий Белан: Началось все около десяти лет назад, за два года до старта Летних Олимпийских игр в Пекине — именно там мы продемонстрировали эффективность тейпов на наших спортсменах. Все начиналось с тяжелоатлетов, а дальше сработало сарафанное радио. Мной двигало желание развиваться, использовать новые методики лечения и реабилитации. Вы удивитесь, но сейчас в клинической медицине актуальны методики 1930-х годов. А массаж воротниковой зоны, который терапевты назначают каждому второму пациенту, был придуман в далеком 1908 году.

Техники кинезиотейпирования я изучал самостоятельно, модифицируя существующие приемы. Мне повезло неоднократно общаться с создателем этого метода — профессором Кензо Касе. Открыв кинезиотейпирование в 70-х годах прошлого века, он сделал ставку на спорт, показал, как тейпы помогают достичь поразительных результатов. Но многие врачи до сих пор относятся скептически к наложению тейпов — им не хватает исследований, зафиксированных научных результатов лечения болезней с их помощью. Чтобы изменить отношение к кинезиотейпированию, я фиксирую каждый случай: записываю диагнозы, способы лечения заболеваний и результаты.

BH: Как действуют кинезиотейпы?

В. Б. : До сих пор нельзя четко сказать, как работают тейпы при наложении. Сама эластичная лента не оказывает никакого механического воздействия. Но, когда мы накладываем тейп на кожные покровы, он запускает процессы саморегуляции в организме за счет внутренних ресурсов. Посылает нужные импульсы, обеспечивает поддержку мышцам и связкам, уменьшает боль и облегчает отток лимфы. В основе этого метода лежит смещаемость, натяжение кожи — в этом главное отличие тейпов от эластичных бинтов, например. Сама структура тейпа схожа со строением кожи.

BH: Какие проблемы позволяет решить кинезиотейпирование?

В. Б. : Я ежедневно работаю со спортсменами. Огромные нагрузки для них — дело привычное. С помощью тейпов мы решаем как простые задачи вроде устранения ушибов и болевых синдромов, так и очень сложные, например восстановление после операций по замене сустава. Иногда тейпирование исключает инъекции лекарств: если в течение трех дней ношения тейпа боль уменьшается на 50%, необходимость в уколах отпадает. Этот способ хорош и с точки зрения гуманности.

BH: Подходит ли этот метод для обычных людей?

В. Б. : Безусловно. Наложение тейпов снимает отеки, уменьшает болевой синдром, снижает боли в коленном суставе (тейпирование стопы разгружает коленный сустав на 60%), помогает справиться с радикулитом, плоскостопием, выручает после длительных перелетов (советую сочетать кинезио— и компрессионную терапию), нормализует работу мышц. Сегодня доказано, что наложение тейпов способствует выработке гиалуроновой кислоты, которая омолаживает кожу.

BH: В каких случаях тейпы использовать нельзя?

В. Б. : Их запрещено накладывать при онкологических заболеваниях. Они также противопоказаны при аппендицитах, повышенной температуре, признаках интоксикации, варикозе. Если вы чувствуете боль, но не можете определить ее природу, сначала проконсультируйтесь с врачом и только потом накладывайте тейпы.

BH: Получается, любой человек может применять кинезиотерапию дома?

В. Б. : Может, но только в простых случаях. Сложная архитектоника будет не по силам тем, кто не проходил обучение. Дома тейпы можно накладывать при болевых синдромах, перенапряжениях, для расспазмирования воротниковой зоны. Тейпы отлично снимают боли во время менструаций. Понять, как использовать тейп ленту, достаточно просто. Накладывать ее нужно с минимальным натяжением прямо на место болей. Если одна схема наложения не дала результата, попробуйте эмпирическим путем выяснить, куда лучше приклеивать тейп.

BH: Как использовать кинезио тейп?

В. Б. : Прикладываете одним краем к коже, создаете минимальное натяжение тейпа и закрепляете с другой стороны — тот случай, когда вы можете растянуть мышцу и кожу перед тем, как приклеить тейп. Если мышцы травмированы и неспособны к растяжению, то перед наложением тейп нужно растянуть: после приклеивания эластичная лента сократится и будет поддерживать травмированный участок. Затем следует провести по нему рукой, чтобы активировать клеевой слой. По краям тейп держится с помощью так называемых скругленных якорей. Закругления не дают тейпу цепляться за одежду.

BH: Как правильно носить тейпы?

В. Б. : Тейп приклеивается один раз, но держится три-пять дней. Даже после того как вы сняли эластичную ленту, ее действие сохраняется от 12 часов до 4 дней — это своего рода постэффект, которым нередко пользуются спортсмены. Например, на соревнованиях по плаванию тейпы запрещены, поэтому участники накладывают их во время тренировок. Это удобно и в обычной жизни: перед важным событием тейп можно просто снять. Смело мойтесь с тейпами в душе или плавайте в бассейне. Только после этого не забудьте промокнуть их полотенцем (не советую сушить феном). Зимой лучше дождаться, пока тейп высохнет, иначе, выйдя на улицу, можно переохладиться. Дома храните тейпы как медицинские препараты: в темном и сухом месте.

BH: Есть ли у вас любимые бренды кинезиотейпов?

В. Б. : За долгие годы практики я попробовал разные. В фаворитах остаются тейпы от голландских и корейских производителей. Главное, чтобы тейп растягивался на 10 см (примерная степень натяжения кожи) и имел текстуру. А некачественные могут вызывать аллергию. Прежде чем начать активно использовать тейп, приклейте его на небольшой участок кожи и посмотрите на результат. Покраснения и зуд — верный признак того, что тейп плохой.

BH: Где можно научиться сложным методикам наложения тейпов?

В. Б. : Наталья Попова , директор по развитию московской компании EagleSports, занимается организацией обучающих семинаров для всех желающих. Есть начальные курсы для тех, у кого нет медицинского образования, а есть продвинутые — для врачей. Эти курсы я могу смело рекомендовать.

BH: Были ли в вашей практике случаи, когда использование тейпов превосходило все ожидания?

В. Б. : На последней Олимпиаде в Лондоне у Екатерины Карстен (олимпийской чемпионки Беларуси по академической гребле. — Прим. ред.) был стрессовый перелом ребра, что не помешало ей завоевать пятое место на соревновании, в том числе и благодаря тейпам. Стрелок Сергей Мартынов со смещенным ребром стал золотым медалистом в Лондоне — его мы тоже тейпировали. Я и сам порой не понимаю, как работают тейпы, но иногда они действительно творят чудеса.

Интервью и текст: Юлия Козолий Фото: Лина Кивака