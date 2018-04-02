МВД России проводит межведомственную комплексную оперативно-профилактическую операцию «Дети России-2018»

Основной ее целью является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

«В рамках операции будут осуществлены мероприятия вместах массового пребывания несовершеннолетних лиц и молодежи, учреждениях с их круглосуточным пребыванием, жилом секторе, а также на объектах транспорта, учреждениях торговли и досуга с целью выявления представителей указанных категорий граждан, находящихся в состоянии наркотического опьянения, а также выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Сотрудниками МВД России совместно с представителями образовательных учреждений и местного самоуправления, общественными объединениями и организациями будут проведены лекции, беседы, тематические занятия, обучающие семинары и другие профилактические мероприятия, направленные на информирование несовершеннолетних и их родителей о вреде потребления наркотиков, алкоголя и табака, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотиков.

«Кроме того, жители России могут проявить свою антинаркотическую гражданскую позицию и незамедлительно сообщать о фактах готовящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону 112», — добавила Ирина Волк.