Глубокие вырезы на груди, спине и кружева: Решетова предстала в шикарном свадебном платье

Анастасия Решетова встречается с Тимати с 2015 года. Но первое время пара не афишировала свои отношения и лишь недавно влюбленные стали вместе выходить в свет. При этом в соцсетях пары до сих пор практически нет совместных фотографий. Но поклонники Анастасии и Тимати уже неоднократно задавались вопросом: когда же артист и бизнесмен сделает предложение своей красавице-возлюбленной. Сама же пара никак не комментировала эту тему. Но несколько минут назад Решетова опубликовала в своем Instagram фото в свадебном платье, которое не на шутку заинтриговало поклонников.

Теперь подписчики Анастасии гадают: неужели Тимати сделал предложение любимой и пара тайно расписалась? Или же эта фотография сделана в рамках какой-то съемки? Сама же Решетова хранит молчание по этому поводу. Будем следить за развитием событий и держать тебя в курсе. Как думаешь, могли Тимати и Анастасия тайно сыграть свадьбу?

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Фото:Instagram