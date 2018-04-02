Закари Ливай ответил хейтерам, которые раскритиковали костюм главного героя «Шазама»

Непринуждённая онлайн-трансляция превратилась в монолог о недовольных.

Актёр Закари Ливай, который получил главную роль в киноадаптации комиксов DC про супергероя Шазама, провёл стрим, на котором пообщался с поклонниками.

Один из зрителей онлайн-трансляции спросил исполнителя, почему костюм его персонажа «такой убогий», несмотря на то, что его официальные изображения пока не были опубликованы, а в сети доступны лишь несколько слитых фотографий со съёмок.

В ответ актёр отметил, что это всего лишь личное мнение комментатора, а сам он считает свой костюм отличным. По словам Ливая, у людей, которые так зациклены на том, какой именно в фильме будет костюм, на самом деле полно собственных проблем и переживаний, о чём он искренне сожалеет. Однако такие хейтеры, по мнению актёра, должны на секунду остановить поток негатива, поресмотреть свою позицию и подумать о том, что люди, задействованные в производстве картины, действительно стараются сделать как лучше.

К тому же сам костюм может нравиться огромному числу поклонников, которые наверняка видели не одну его версию в комиксах. Ливай также отметил, что угодить абсолютно всем невозможно, и намекнул, что все, кому не нравится такое отношение, могут просто отойти в сторону.

Ранее режиссёр «Шазама» Дэвид Ф. Сандберг , известный по хоррорам «И гаснет свет» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», сообщил, что первые официальные фотографии костюма главного героя появится «совсем скоро». В целом, даже глупо выглядящий костюм может хорошо подойти для экранизации, так как Шазам — отчасти комичный персонаж.

Детали сюжета пока не раскрываются. Комиксы рассказывали о подростке Билли Бэтсоне, выбранном волшебником Шазамом для того, чтобы тот стал супергероем. В результате парень получил возможность превращаться во взрослого, наделённого сверхспособностями шести мифических персонажей — Соломона, Геракла, Атланта, Зевса, Ахилла и Меркурия.

Премьера «Шазама» запланирована на 5 апреля 2019 года — картина станет следующей в киновселенной DC после «Аквамена».

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