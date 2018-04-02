Исламовед: В руководстве союза муфтиев России много ваххабитов

Эксперт Института национальной стратегии, исламовед Раис Сулейманов в эфире НСН не удивился позиции совета муфтиев России, отметив, что среди его верхушки немало сторонников ваххабизма. Некоторые, по его словам, бывшие члены СМР даже переходили на сторону террористов.

«Совет муфтиев России всегда выступал по проблеме ваххабизма как адвокат, всегда защищал ваххабитов. Тем более, в совете муфтиев есть ряд представителей духовенства, которые разделяют эту идеологию. Были даже такие, кто впоследствии стали причастны к террористической деятельности. Можно вспомнить такого персонажа, как Александр Тихомиров , более известен он как террорист Саид Бурятский . Одно время он работал секретарём в совете муфтиев, а потом ушёл в “Имарат Кавказ” (террористическая организация, запрещённая в России — НСН). Можно вспомнить ряд имамов, которые были причастны к терроризму, один даже воевать уехал в Сирию . И таких примеров много», — заметил Сулейманов.

Востоковед назвал глупостью попытки запретить ваххабизм в России

По его словам, совет муфтиев России окончательно встал на сторону ваххабитов в 2006 году, когда было предложено не считать это течение исламистским. Тогда организация тоже оказалась единственным сторонником ваххабитов, напомнил собеседник НСН.

«Предложение о признании ваххабизма экстремистским течением было вынесено неделю назад, 27 марта. И тогда совет муфтиев поддержал его, но сейчас они передумали. И более того даже такие здравые идеи, как создание филиалов межрелигиозного совета на Кавказе, они раскритиковали. Что, мне кажется, совсем уж неадекватно и стратегически неверно. И лишний раз они себя зарекомендовали, как тех, кто будет защищать ваххабизм. Очень печально, что целая организация заняла такую позицию», — заключил исламовед.

В то же время востоковед, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в беседе с НСН поддержал совет муфтиев России, назвав предложение о запрете ваххабизма глупым и лишающим ислам его многоликости.

Ваххабиты — приверженцы идей Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба ат-Тамими который утверждал, что истинным ислам был только в трёх поколениях последователей пророка Мухаммада. Их целью является очищение ислама от якобы вредоносных примесей и последующих совершенствований.