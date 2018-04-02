В Казахстане 4 журналистов допросили по делу о распространении ложной информации 

Астана, 2 апреля /Синьхуа/ — Казахстанские полицейские провели обыски в редакциях интернет-порталов Ratel.kz и Forbes.kz, 4 журналистов доставили на допрос. Об этом сегодня сообщила пресс-служба департамента внутренних дел города Алматы.
"Департаментом внутренних дел города Алматы проводится расследование по фактам распространения заведомо ложной информации, повлекших причинение крупного ущерба", — говорится в распространенном сообщении ведомства.
Как пояснили в полиции, журналистов не задерживали, а доставили на допросы.
Ранее сообщалось, что 30 марта в полицию с заявлением обратился гражданин К. по факту распространения заведомо ложной информации.
Сегодня в полицию доставили главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. В редакции Forbes Kazakhstan допросили заместителя главного редактора Александра Воротилова. —0—