Александровку с центром Ростова свяжут новые маршруты

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что планируется сделать для решения транспортных проблем донской столицы. Ростовчане регулярно жалуются на ужасное состояние маршруток и на то, что в центр города сложно добраться из отдаленных районов.

— К маршруткам у нас громадное количество претензий, качество обслуживания в них безобразное. Администрация города планирует ликвидировать этот вид транспорта. Будем продолжать покупать новый транспорт и ужесточим требования к автотранспортным предприятиям, — сказал Василий Голубев в эфире телеканала Дон24. — Сейчас власти Ростова рассматривают вопрос создания новых внутригородских маршрутов, в том числе из Александровки , с учетом строительства Красного Аксая.

По словам губернатора, модернизация транспортной системы города — это задача стратегии развития области до 2030 года, однако начинать нужно уже сейчас.