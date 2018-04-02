Ещё
Александровку с центром Ростова свяжут новые маршруты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Александровку с центром Ростова свяжут новые маршруты 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что планируется сделать для решения транспортных проблем донской столицы. Ростовчане регулярно жалуются на ужасное состояние маршруток и на то, что в центр города сложно добраться из отдаленных районов.
— К маршруткам у нас громадное количество претензий, качество обслуживания в них безобразное. Администрация города планирует ликвидировать этот вид транспорта. Будем продолжать покупать новый транспорт и ужесточим требования к автотранспортным предприятиям, — сказал Василий Голубев в эфире телеканала Дон24. — Сейчас власти Ростова рассматривают вопрос создания новых внутригородских маршрутов, в том числе из Александровки, с учетом строительства Красного Аксая.
По словам губернатора, модернизация транспортной системы города — это задача стратегии развития области до 2030 года, однако начинать нужно уже сейчас.
161.ru: последние новости
«Из трагедии в Кемерово нужно сделать выводы»: Василий Голубев рассказал о проверках и нарушениях в ТЦ Шашлыки не удались: в Ростове на улице Евдокимова произошел пожар Взятка-на-Дону: рассказываем о самых громких делах против ростовских чиновников за последние полгода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России176
Грузия даже не смотрит в сторону России342
Предложение Трампа Путину и другие события дня58
Москву заподозрили в «захвате» линий связи610
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение