Южноуральские города примут участие во Всероссийском конкурсе минстроя РФ

Троицк, Сатка, Катав-Ивановск, Кыштым , Карабаш, Снежинск Южноуральск и Аша подготовили заявки для участия во Всероссийском конкурсе на получение финансирования из федерального бюджета. В случае победы эти города могут потратить федеральные деньги на благоустройство.

«Мы должны доказать, что наши территории достойны победы во всероссийском конкурсе на право получения поддержки для создания комфортной среды в малых городах. Коллеги, подумайте о том, как мы можем правильно оформить и представить заявку», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский

Как сказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин , всероссийский конкурс объявлен минстроем РФ по поручению президента Владимира Путина . На его реализацию из федерального бюджета на 2018 год выделено 5 млрд рублей. Средства направляются на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях.

Отметим, что наиболее проработанными являются проекты Карабаша, Кыштыма, Троицка, Сатки, а также Южноуральска, Катав-Ивановска, Аши и Снежинска.