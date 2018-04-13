Южноуральские города примут участие во Всероссийском конкурсе минстроя РФ 

Несколько южноуральских городов примут участие во Всероссийском конкурсе министерства строительства РФ, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Троицк, Сатка, Кыштым, Карабаш, Снежинск, Катав-Ивановск, Южноуральск и Аша подготовили заявки для участия во Всероссийском конкурсе на получение финансирования из федерального бюджета. В случае победы эти города могут потратить федеральные деньги на благоустройство.
«Мы должны доказать, что наши территории достойны победы во всероссийском конкурсе на право получения поддержки для создания комфортной среды в малых городах. Коллеги, подумайте о том, как мы можем правильно оформить и представить заявку», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Как сказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, всероссийский конкурс объявлен минстроем РФ по поручению президента Владимира Путина. На его реализацию из федерального бюджета на 2018 год выделено 5 млрд рублей. Средства направляются на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях.
Отметим, что наиболее проработанными являются проекты Карабаша, Кыштыма, Троицка, Сатки, а также Южноуральска, Катав-Ивановска, Аши и Снежинска.