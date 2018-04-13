Ещё
Южноуральские города примут участие во Всероссийском конкурсе минстроя РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Южноуральские города примут участие во Всероссийском конкурсе минстроя РФ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Несколько южноуральских городов примут участие во Всероссийском конкурсе министерства строительства РФ, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Троицк, Сатка, Кыштым, Карабаш, Снежинск, Катав-Ивановск, Южноуральск и Аша подготовили заявки для участия во Всероссийском конкурсе на получение финансирования из федерального бюджета. В случае победы эти города могут потратить федеральные деньги на благоустройство.
«Мы должны доказать, что наши территории достойны победы во всероссийском конкурсе на право получения поддержки для создания комфортной среды в малых городах. Коллеги, подумайте о том, как мы можем правильно оформить и представить заявку», — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Как сказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, всероссийский конкурс объявлен минстроем РФ по поручению президента Владимира Путина. На его реализацию из федерального бюджета на 2018 год выделено 5 млрд рублей. Средства направляются на создание комфортной городской среды в муниципальных образованиях.
Отметим, что наиболее проработанными являются проекты Карабаша, Кыштыма, Троицка, Сатки, а также Южноуральска, Катав-Ивановска, Аши и Снежинска.
АиФ: последние новости
Учёные, чиновники и актёры продиктуют челябинцам «Тотальный диктант» Футболку с бесконтактным ЭКГ запатентовали в Челябинске Челябинцы примерят скафандр и прогуляются по Юпитеру
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT168
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»493
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств132
Определен самый богатый член кабмина66
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение