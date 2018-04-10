Владивостокцев приглашают поучаствовать Всероссийском конкурсе для семей

Стартовал приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года 2018». Конкурс проводится для пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Участники конкурса должны быть гражданами России , проживающими на территории Российской Федерации и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими или воспитавшими детей.

Конкурс пройдёт в два этапа по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».

Итоги регионального этапа подведут до 15 июня 2018 года, Всероссийского этапа — в срок до 15 июля 2018 года. Подведение итогов Всероссийского конкурса и награждение победителей состоится в Москве в ноябре текущего года.

Для участия в краевом этапе конкурса до 25 апреля семьям необходимо предоставить в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока пакет документов: представление на участие семьи в конкурсе, ходатайство муниципального образования об участии семьи в конкурсе, характеристику семьи, копий грамот, дипломов, благодарственных писем, презентацию или видеоролик о семье, семейные фотографии.

По всем вопросам об участии в конкурсе можно обратиться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока (ул. Адм. Фокина, 11, каб. 17) или по телефону 2-534-672.