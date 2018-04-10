Ещё
Владивостокцев приглашают поучаствовать Всероссийском конкурсе для семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владивостокцев приглашают поучаствовать Всероссийском конкурсе для семей 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Стартовал приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года 2018». Конкурс проводится для пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
Участники конкурса должны быть гражданами России, проживающими на территории Российской Федерации и состоящими в зарегистрированном браке, воспитывающими или воспитавшими детей.
Конкурс пройдёт в два этапа по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».
Итоги регионального этапа подведут до 15 июня 2018 года, Всероссийского этапа — в срок до 15 июля 2018 года. Подведение итогов Всероссийского конкурса и награждение победителей состоится в Москве в ноябре текущего года.
Для участия в краевом этапе конкурса до 25 апреля семьям необходимо предоставить в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока пакет документов: представление на участие семьи в конкурсе, ходатайство муниципального образования об участии семьи в конкурсе, характеристику семьи, копий грамот, дипломов, благодарственных писем, презентацию или видеоролик о семье, семейные фотографии.
По всем вопросам об участии в конкурсе можно обратиться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока (ул. Адм. Фокина, 11, каб. 17) или по телефону 2-534-672.
Кроме того, информация о проведении Всероссийского конкурса «Семья года» размещена на официальном сайте Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации в сети Интернет: www.fond-detyam.ru, а также на интерактивном портале департамента труда и социального развития администрации Приморского края http://soctrud.primorsky.ru/.
АиФ-Владивосток: последние новости
Крест на курорте: в Хасанском районе - выборы и борьба против угольной пыли Автопоезд «Забота» прибыл в Хасанский район Бизнесмены Приморья договорились о сотрудничестве с Южной Кореей
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков238
МиГ-31 превратили в крылатую ракету72
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148101
Познер ответил на вопрос о совете Путину31
Рубль продолжил резкое падение355
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение