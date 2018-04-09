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В Военной академии РВСН подвели итоги Всероссийского конкурса «Национальное достояние России»
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В Военной академии РВСН подвели итоги Всероссийского конкурса «Национальное достояние России» 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Основной целью проведения конкурса является привлечение наиболее активной части молодежи к участию в научных исследованиях.
Основной целью проведения конкурса является привлечение наиболее активной части молодежи к участию в научных исследованиях.
В период с 28 по 30 марта состоялся очный тур XII Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России».
Основной целью проведения конкурса является привлечение наиболее активной части молодежи к участию в научных исследованиях, к разработке научных методик и систематизации полученных знаний, организации интеллектуального общения молодежи образовательных учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов, других областях.
Курсантами академии были представлены законченные работы по следующим направлениям: технологии и техническое творчество, экология, безопасность жизнедеятельности, педагогика и психология.
По результатам участия в очном конкурсе награждены:
Курсант Федор Суворов.
Научный руководитель победителей конкурса, профессор кафедры механики Любовь Сладкова, награждена золотым знаком отличия «Национальное Достояние» и дипломом «За подготовку победителя конкурса».
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