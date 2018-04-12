Стартовал всероссийский конкурс на лучший проект по освоению Луны

Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов «Луна: город первых» стартовал 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского фестиваля науки.

«Организаторы конкурса предлагают дошкольникам, школьникам, студентам, аспирантам, сотрудникам конструкторских и архитектурных бюро изобразить свое видение первой комической лунной станции РФ в одном из предложенных визуальных форматах: рисунка с применением любой технологии; дизайн-проекта в виде чертежа общего вида не менее чем в трех проекциях с указанием размеров и масштаба либо в виде 3D модели в формате STL, 3DS; концепт-проекта, представляющего собой техническое предложение, эскизный или технический проект», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что конкурсные работы принимаются по темам: проект лунной базы РФ, проект штурмового лагеря на лунной поверхности, проект транспортного космического средства, проект средств обеспечения исследовательских работ в космосе, проект автоматизированной системы жизнеобеспечения людей в космосе, проект медицинского модуля лунной базы.