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Стартовал всероссийский конкурс на лучший проект по освоению Луны
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Стартовал всероссийский конкурс на лучший проект по освоению Луны 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
Всероссийский конкурс научно-технических и творческих проектов «Луна: город первых» стартовал 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского фестиваля науки.
Уточняется, что конкурс организован в рамках VIII Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» министерства образования и науки Российской Федерации и Московского государственного университета им. М. Ломоносова.
«Организаторы конкурса предлагают дошкольникам, школьникам, студентам, аспирантам, сотрудникам конструкторских и архитектурных бюро изобразить свое видение первой комической лунной станции РФ в одном из предложенных визуальных форматах: рисунка с применением любой технологии; дизайн-проекта в виде чертежа общего вида не менее чем в трех проекциях с указанием размеров и масштаба либо в виде 3D модели в формате STL, 3DS; концепт-проекта, представляющего собой техническое предложение, эскизный или технический проект», — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что конкурсные работы принимаются по темам: проект лунной базы РФ, проект штурмового лагеря на лунной поверхности, проект транспортного космического средства, проект средств обеспечения исследовательских работ в космосе, проект автоматизированной системы жизнеобеспечения людей в космосе, проект медицинского модуля лунной базы.
Конкурс пройдет с 12 апреля по 25 сентября 2018 г. Победитель отправится на космодром Байконур. Церемония награждения победителей состоится во время XIII Московского фестиваля «NAUKA0+».
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