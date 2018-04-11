Росмолодежь запускает обучающие вебинары по участию во всероссийском конкурсе проектов

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Федеральное агентство по делам молодежи начинает курс вебинаров, которые посвящены консультациям по участию во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2018 года. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы движения.

"На текущий момент разработано несколько типов вебинаров для основных целевых групп: молодые люди, принимавшие участие в конкурсе (победители и не прошедшие конкурсный отбор), и потенциальные участники, только планирующие разрабатывать проекты и подавать конкурсные заявки. Вебинары будут отличаться по тематике и содержанию образовательных компонентов", — отмечается в сообщении.

"Спикерами вебинаров станут специалисты различных сфер и направлений, имеющие опыт в области социального проектирования и прошедшие отбор Росмолодежи. Каждый спикер имеет статус эксперта и задействован в оценке проектов, представленных на конкурс", — отмечается в документе.