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Росмолодежь запускает обучающие вебинары по участию во всероссийском конкурсе проектов
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Росмолодежь запускает обучающие вебинары по участию во всероссийском конкурсе проектов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК "Мурман"
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи начинает курс вебинаров, которые посвящены консультациям по участию во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2018 года. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы движения.
"На текущий момент разработано несколько типов вебинаров для основных целевых групп: молодые люди, принимавшие участие в конкурсе (победители и не прошедшие конкурсный отбор), и потенциальные участники, только планирующие разрабатывать проекты и подавать конкурсные заявки. Вебинары будут отличаться по тематике и содержанию образовательных компонентов", — отмечается в сообщении.
"Спикерами вебинаров станут специалисты различных сфер и направлений, имеющие опыт в области социального проектирования и прошедшие отбор Росмолодежи. Каждый спикер имеет статус эксперта и задействован в оценке проектов, представленных на конкурс", — отмечается в документе.
Общая сумма грантов на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в текущем году составляет 2,3 млрд рублей. В конкурсе могут участвовать граждане РФ от 14 до 30 лет, образовательные организации высшего образования, молодежные коллективы, клубы, а также молодежные и детские общественные объединения.
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