Студент КГТУ принял участие в работе международной конференции в Москве 

Мой Калининград. В Москве состоялась 71-я Международная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 130-летию со дня рождения А. В. Чаянова.
Об этом в Калининграде сегодня, 2 апреля 2018 года, сообщил КГТУ, как там водится, не указав дату (период) события.
Конференция проходила на базе главного сельскохозяйственного вуза страны — в Российском государственном аграрном университете МСХА им. Тимирязева.
В этом году для участия в конференции было подано более 3000 заявок, организована работа 136 секций и размещены в гостиницах академии более 1000 участников из разных уголков мира.
В работе секций приняли участие делегаты из 23 регионов России, делегации из Армении, Узбекистана, Казахстана, Китая, Испании, Эстонии, Польши, Германии и не только.
Делегатом от Калининградской области стал студент 4-го курса кафедры зоотехнии КГТУ Виктор Голубенко. Он принял участие в работе двух секций: «Актуальные проблемы ветеринарной медицины и безопасности продукции животноводства» и «Кормление сельскохозяйственных животных». Обе научные работы студента из области применения спиртового экстракта янтаря, который может быть использован в ветеринарной хирургии, и янтарной кислоты, которая, в свою очередь, может быть использована в качестве метаболита при кормлении новотельных коров. Исследования проводились на базе научно — исследовательского центра ветеринарии и зоотехнии КГТУ. Научным руководителем работ является заведующий кафедрой зоотехнии, доктор ветеринарных наук, профессор А. Б. Муромцев