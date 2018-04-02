Студент КГТУ принял участие в работе международной конференции в Москве

Мой Калининград . В Москве состоялась 71-я Международная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 130-летию со дня рождения А. В. Чаянова.

Об этом в Калининграде сегодня, 2 апреля 2018 года, сообщил КГТУ, как там водится, не указав дату (период) события.

Конференция проходила на базе главного сельскохозяйственного вуза страны — в Российском государственном аграрном университете МСХА им. Тимирязева.

В этом году для участия в конференции было подано более 3000 заявок, организована работа 136 секций и размещены в гостиницах академии более 1000 участников из разных уголков мира.

Узбекистана, Казахстана, Китая, Испании, Эстонии, Польши, В работе секций приняли участие делегаты из 23 регионов России , делегации из Армении Германии и не только.