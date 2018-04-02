Ещё
Студент КГТУ принял участие в работе международной конференции в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студент КГТУ принял участие в работе международной конференции в Москве 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Москве состоялась 71-я Международная студенческая научно-практическая конференция, посвященная 130-летию со дня рождения А. В. Чаянова.
Об этом в Калининграде сегодня, 2 апреля 2018 года, сообщил КГТУ, как там водится, не указав дату (период) события.
Конференция проходила на базе главного сельскохозяйственного вуза страны — в Российском государственном аграрном университете МСХА им. Тимирязева.
В этом году для участия в конференции было подано более 3000 заявок, организована работа 136 секций и размещены в гостиницах академии более 1000 участников из разных уголков мира.
В работе секций приняли участие делегаты из 23 регионов России, делегации из Армении, Узбекистана, Казахстана, Китая, Испании, Эстонии, Польши, Германии и не только.
Делегатом от Калининградской области стал студент 4-го курса кафедры зоотехнии КГТУ Виктор Голубенко. Он принял участие в работе двух секций: «Актуальные проблемы ветеринарной медицины и безопасности продукции животноводства» и «Кормление сельскохозяйственных животных». Обе научные работы студента из области применения спиртового экстракта янтаря, который может быть использован в ветеринарной хирургии, и янтарной кислоты, которая, в свою очередь, может быть использована в качестве метаболита при кормлении новотельных коров. Исследования проводились на базе научно — исследовательского центра ветеринарии и зоотехнии КГТУ. Научным руководителем работ является заведующий кафедрой зоотехнии, доктор ветеринарных наук, профессор А. Б. Муромцев
Мой Калининград: последние новости
Оргкомитет «Россия-2018»: в подготовке к ЧМ по футболу Калининграду предстоит "много работы" В Калининграде разведут Высокий мост Участились случаи выхода тюленей на побережье под Калининградом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России176
Грузия даже не смотрит в сторону России342
Предложение Трампа Путину и другие события дня58
Москву заподозрили в «захвате» линий связи610
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение