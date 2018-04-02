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Google обругали за «ненависть» к христианам
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Google обругали за «ненависть» к христианам 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи соцсетей, исповедующие католицизм, выразили разочарование в компании Google, не разработавшей пасхальную заставку для своего поисковика. Радикально настроенные консерваторы нашли в этом доказательство ненависти IT-гиганта к христианам.
Пользователи Twitter принялись писать, что Google никогда не упускает возможность выпустить открытку-дудл к Рамадану или по случаю дня рождения малоизвестного человека, однако полностью игнорирует важный христианский праздник. «GOOGLE ненавидит христиан», — заключили они.
Некоторые ерничали над этим событием. «Какой чудесный дудл, приуроченный к пасхальному воскресенью. И тебе счастливой Пасхи, Google!» — написала в своем блоге писательница Алана Мастражело (Alana Mastrangelo). Свой пост она сопроводила скриншотом стандартной главной страницы поисковика. Ее поддержали другие пользователи: «Какой сегодня прекрасный дудл у Google, вдохновленный Христом! Благослови бог, счастливой Пасхи», — написала другая блогерша.
Пользователи вспомнили, что в последний раз компания публиковала пасхальную заставку 18 лет назад — в апреле 2000 года. В ответ на недовольство пользователей сотрудники Google объяснили каналу Fox News, что игнорирование религиозных праздников является принципиальной позицией корпорации.
Католическая Пасха в этом году отмечалась 1 апреля.
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