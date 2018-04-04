Ольга Бузова открывает свою империю. Все подробности пресс-конференции певицы

В настоящий момент Ольга Бузова дает большую пресс-конференцию в отеле «RITZ». Наша съемочная группа находится на месте событий, Мы публикуем первые выдержки из ответов Ольги. Как стало известно, апреля Бузова запускает-проект

«С сегодняшнего дня я создаю империю не только в своей жизни, но и в жизни нашей страны. Все приложения и сервисы будут в. Интернет-оазис для общения, знакомств и бизнеса. Вознаграждение за использование «БУЗАР» «Все новое всегда пугает. На днях я получила международную награду от „Никелодион“, где меня признали лучшим артистом. Это честная премия, в отличие от тех премий, которые проводятся в этой стране. Поскольку в России тренды создаю я, поэтому я не боюсь расширять свои возможности и запускать что-то новые. Вспомним apple. Простые люди поверили в себя, в свой бизнес, теперь они являются миллионерами. Мы сделаем все возможное, чтобы вывести этот проект и Ольгу Бузову на мировой уровень» «Главная цель — построить новую, не имеющую аналогов в мире — платформу, где каждый найдёт для себя занятие. Человек живет в информационном пространстве. И это будущее. И будущее за мной»

«Приобретая бузкоины, вы получаете доступ к платформе и становитесь ближе к Оле, используя проект. Это риск, но я верю в себя, я верю в то, что я делаю. Все, к чему прикасается Ольга Бузова — становится золотом. Я бы не собирала вас здесь, если бы я не была бы уверена в хорошем результате» «Вы знаете, что в сегодняшние дни мне важна работа. Я не могу сказать, что я сублимирую свою сексуальную энергию. Я принадлежу народу, но не себе. Все новое меня возбуждает. Работа важнее отношений на данный момент»

Также певица рассказал и о грядущем шоу «Холостяк» с её участием:

«Впервые на ТНТ запускается проект. Я предельно откровенна. Больше чем год я нахожусь одна, и я могу сказать вам честно, что я не робот. Я девушка, я женщина и многие об этом забывают. И если вы думаете что я ходить без любви всю жизнь, то это не так. Я хочу, чтобы меня полюбили. Настоящую. Не как Ольгу Бузову, а как девушку, а женщину. Не думала, что в года мне придётся признаться в том, что рядом нет мужчины. Не было, и нет с момента моей личной драмы» «Главное не материальный достаток. Ценю не, сколько он зарабатывает, а какой он мужчина. Другой вопрос: будет ли он чувствовать себя комфортно. Мне главное чувствовать себя защищённой. В „Холостяке“ мужчины пройдут все испытания. Мне не нужны мужчины, которые будут мелькать в сторис. И если парень захочет со мной сфотографироваться, то он едет домой».

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