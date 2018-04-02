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Огромная белая акула увязалась за полицейскими на моторной лодке
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Огромная белая акула увязалась за полицейскими на моторной лодке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
За моторной лодкой австралийской полиции погналась большая белая акула. Об этом сообщает UPI.
Двое полицейских патрулировали прибрежные воды в районе города Эдитбург, штат Южная Австралия. Хищная рыба увязалась за ними, когда они проверяли водителей судов на алкогольное и наркотическое опьянение.
Полицейские окрестили преследующую их акулу Ноем. По длине она была сопоставима с моторной лодкой, в которой они находились. Изучив ее, акула поплыла дальше. «Ной не горел желанием подышать в трубочку, а офицеры нашего отряда водных операций были рады ему угодить», — описал встречу официальный аккаунт полиции штата в Twitter.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
В январе сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд рыболовы, пытавшиеся поймать тунца с водного мотоцикла, приманили 15 тупорылых акул. Они окружили их и принялись пожирать разбросанный в воде корм.
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