Огромная белая акула увязалась за полицейскими на моторной лодке

За моторной лодкой австралийской полиции погналась большая белая акула. Об этом сообщает UPI.

Двое полицейских патрулировали прибрежные воды в районе города Эдитбург, штат Южная Австралия . Хищная рыба увязалась за ними, когда они проверяли водителей судов на алкогольное и наркотическое опьянение.

Полицейские окрестили преследующую их акулу Ноем. По длине она была сопоставима с моторной лодкой, в которой они находились. Изучив ее, акула поплыла дальше. «Ной не горел желанием подышать в трубочку, а офицеры нашего отряда водных операций были рады ему угодить», — описал встречу официальный аккаунт полиции штата в Twitter.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В январе сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд рыболовы, пытавшиеся поймать тунца с водного мотоцикла, приманили 15 тупорылых акул. Они окружили их и принялись пожирать разбросанный в воде корм.