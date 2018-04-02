Создана онлайн-карта скорости роста населения городов мира

Специалисты сервиса Datawrapper, позволяющего создавать различные типы инфографики, разработали онлайн-атлас колебаний численности населения крупных городов. Он составлен на основе данных, собранных ООН с 2000 по 2016 год. На карту попали 500 городов, население которых в 2016-м превышало миллион человек.

Создатели атласа использовали данные доклада ООН The World’s Cities in 2016 об изменениях структуры городского населения с 2000 по 2016 год. По данным ООН, в 2016-м в городах проживали 54,5% населения Земли. По прогнозам исследователей, к 2030-му горожанами станут до 60%, а около трети людей переселятся в города-миллионники.

Авторы карты обозначили города кругами, различающимися по цвету и размеру в зависимости от двух показателей. Размер круга связан с численностью населения, цвет демонстрирует рост или отток жителей с 2000 по 2016 год. «Растущие» города обозначены голубым (чем темнее, тем быстрее увеличивается численность населения), оранжевый цвет говорит о сокращении числа жителей.

Показано, что самые высокие темпы урбанизации заметны в Азии и Африке. Численность обитателей большинства африканских городов невелика по сравнению с мегаполисами других частей света, но быстро растет за счет притока людей из сельской местности. По оценкам экспертов, к 2100 году некоторые африканские города могут стать крупнейшими мегаполисами: например, нигерийский Лагос — его население с 2000 года удвоилось. Азиатские города густо населены уже сегодня, и число их жителей продолжает расти: число горожан Сямыня утроилось, а население Шанхая выросло на 10,5 миллиона человек.

Европейские города с 2000 года выросли незначительно — в большинстве случаев не более чем на 2,5%. В некоторых точках заметен отток людей — к примеру, в Афинах, Неаполе Будапеште . Снижение численности населения зафиксировали и в некоторых промышленных городах «Ржавого пояса» США : в Детройте, Кливленде и Питтсбурге

Динамика изменения численности населения городов Европы / © Lisa Charlotte Rost

В 2013-м похожее исследование роста городского населения провели на основе данных Facebook. Тогда наибольшее число мигрантов также выявили в Лагосе. По оценкам исследователей, к 2100 году число его жителей может превысить 88 миллионов.

Ранее специалисты установили, что в мегаполисах последствия глобального потепления ощущаются гораздо сильнее, чем в сельской местности.