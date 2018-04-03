«Ростех» получил монополию на кровь

Дочернее подразделение госкомпании «Ростех» — Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») снова получила статус единственного поставщика лекарственных препаратов, созданных на основе плазмы крови человека и животных, для государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение правительства.

Цена на поставки препаратов на основе крови устанавливается Минздравом, говорится в документе.

«Нацимбио» уже становилась монополистом поставок крови для государственных нужд — в прошлом году компания получила шесть миллиардов рублей по соответствующему госконтракту.