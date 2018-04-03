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«Ростех» получил монополию на кровь
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«Ростех» получил монополию на кровь 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Дочернее подразделение госкомпании «Ростех» — Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») снова получила статус единственного поставщика лекарственных препаратов, созданных на основе плазмы крови человека и животных, для государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение правительства.
«Дочка» госкомпании получила право на монопольные поставки препаратов для Минздрава, Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Федерального медико-биологического агентства, Федерального агентства научных организаций, таможни, Федеральной службы исполнения наказаний, Росрезерва, Росавиации и Управления делами президента России, а также подконтрольным им ведомствам и структурам.
Цена на поставки препаратов на основе крови устанавливается Минздравом, говорится в документе.
«Нацимбио» уже становилась монополистом поставок крови для государственных нужд — в прошлом году компания получила шесть миллиардов рублей по соответствующему госконтракту.
21 марта сообщалось, что бывшего советника главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Николая Семенова задержали по подозрению в растрате 10 миллионов рублей. По версии следствия, Семенов украл деньги в бытность главой «Нацимбио».
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