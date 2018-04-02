Минздрав не увидел в акте проверки ФАС признаков правонарушений

Ранее "Ведомости" сообщали, что ФАС выявила признаки нарушения закона о конкуренции Минздравом России. В результате внеплановой проверки ФАС получила данные о том, что Минздрав мог создать одному из производителей лекарств преимущества при закупке лекарств. Речь идет о крупнейшем дистрибьюторе и производителе — "Р-фарм" Алексея Репика.

"Добавим, что из содержания акта проверки, представленного ФАС России, невозможно определить, в чем именно заключаются нарушения антимонопольного законодательства, поскольку в нем не указываются ни существо нарушения, ни факты, указывающие на наличие признака нарушения антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что считают, что «проверка ФАС России проведена с грубыми процессуальными нарушениями, о которых руководитель ФАС России был уведомлен Минздравом России еще до завершения проверки и получения акта по ее результатам». Кроме того, Минздрав планирует направить жалобу на действия ФАС в Генеральную прокуратуру

Оснований для включения «Р-фарм» в реестр недобросовестных поставщиков Минздрав также не видит. «Отметим, что контракты, о которых идет речь, это закупка антиретровирусных препаратов (АРВП). В 2017 году Минздравом России заключено 87 государственных контрактов на поставку АРВП, 32 из которых с компанией „Р-фарм“. Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе», — уточнили в ведомстве.