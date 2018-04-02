Народный календарь. 3 апреля. Пришел Кирилл — голову задурил

Епископ Кирилл Катанский жил на Сицилии в 1-2 веках нашей эры. Каким образом русский народ связал его имя с окончанием зимы и дал ему кличку «катаник» — от слова «кататься», неведомо никому.

Тем не менее, это именно так: считалось, что на Кирилла остается последняя возможность покататься на санках. На Руси зимой было не так много развлечений, и поэтому, успокаивая расстроенных детей, взрослые говорили: не реви, Катаник пришел — санки унес. С Катаником уходило время забав — ему на смену шли огородные заботы, работы на земле, в полях. Так что Кирилл «голову задурил» только одним — иллюзией, что еще осталось время отдохнуть.

В это время, как правило, отправляли «отдыхать» и валенки, переобуваясь в берестяные лапти. Валенки берегли, а лапти мокли, так что начинались хвори и недуги. Говорили, что это приползла к дому лихорадка — вредная особа, подрывающая здоровье. Защищались от нее золой: ее посыпали вокруг дома, а горячую золу и перед насыпали в горшок и прикладывали к больному месту — хоть пояснице, хоть коленям.

Поскольку прогрев в иных случаях и правда помогает, люди верили, что лихорадка боится запаха углей и золы, и относились к ним с почтением.

На Кирилла принято было хорошо топить печь и… не смотреть на небо: как и на день Льва Катаника полагали, что падающая в этот день звезда несет несчастье.

* Именины в этот день отмечают Яков, Фома, Серафим, Владимир и Кирилл.

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