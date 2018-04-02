ION Mustang LP — как легендарный Ford, только проигрыватель

Настоящие ценители звука знают, что виниловые пластинки имеют характерное, только им свойственное звучание. Именно поэтому виниловые проигрыватели до сих пор не теряют свою актуальность. Они всегда вызывали интерес, но когда речь о совмещении культового способа воспроизведения музыки и автомобиля, являющегося легендой, дело принимает совершенно иной оборот.

Даже коробка от проигрывателя ION Mustang LP уже настраивает на классический лад и на те времена, когда не просто Ford Mustang только появился, а когда была золотая пора рок-н-ролла. Можно спорить, какое именно десятилетие было золотым для этого стиля музыки, особенно лампово звучащего именно на пластинках, но все равно это было раньше, когда американская классика была такой, как Ford Mustang, а в мире толком даже не появились аудиокассеты, не то что CD-диски.

Когда достаешь проигрыватель, ощущение классики только усиливается. Верхняя поверхность лакированная. На крышку нанесен классический логотип Mustang, а открывается она как капот, под которым и находится все самое интересное.

Встроенные по бокам динамики тоже выполнены в классическом стиле. Но больше всего вызывает ностальгию передняя панель, на которой расположены большие тумблеры настройки радио и громкости, а также кнопки управления, сделанные под хром, и шкала FM/AM тюнера, выполненная в виде спидометра.

“Крутилки” громкости особенно впечатляют тем, как мягко они крутятся и что они совмещены со встроенными в них стрелками-указателями, которые двигается по шкале, но при этом фон остается неподвижным. Технически решение несложное, но реализовано это красиво.

Качество материалов не вызывает никаких вопросов. Внешние элементы корпуса пластиковые, но все равно смотрится и ощущается он очень качественно, а шрифты подобраны очень хорошо и смотрятся на корпусе максимально гармонично.

Встроенных динамиков в конструкции два. Их пиковая мощность составляет 1,2 Вт. Звук из них предсказуемо не самый лучший, но для прослушивания радио в целом хватит. Просто не стоит ждать чудес от этих динамиков, так как они очень маленькие и встроенные.

Зато на задней панели есть «тюльпаны», которые выполняют роль линейного выхода. Через них можно подключить существенно более серьезную акустику. Получается, что выбор ограничен только ее наличием или суммой, которую вы готовы потратить на ее приобретение.

Радио ловится качественно, а антенна встроена в заднюю часть корпуса. Минус в том, что она не извлекается, но вряд ли это будет мешать.

Про механизм воспроизведения пластинок сказать особо нечего, так как тут ничего существенно нового придумать не получится. Единственное, что, в отличие от многих других проигрывателей, войлочный коврик уже установлен, и его не надо будет подкладывать отдельно, он приклеен.

Иглодержатель приподнимается для постановки на пластинку, а сама игла защищена колпачком. Скорость вращения пластинки можно менять, выбирая из 33, 45, 78 оборотов в минуту, чтобы не было никаких проблем с воспроизведением любых пластинок. Есть также переключатель автоматической остановки пластинки при окончании воспроизведения.

Кроме воспроизведения, пластинки можно оцифровать в формат MP3, для того чтобы можно было потом прослушивать редкие записи на других устройствах. Для этого на передней панели есть разъем USB, в который и вставляется накопитель. Также подключить проигрыватель можно и к компьютеру под управлением Windows и MacOS.

С противоположной стороны передней панели находится mini jack для наушников и AUX для подключения плеера.

Все равно главной особенностью будет именно внешний вид, который у этого проигрывателя однозначно на высоте. Стоимость подобного удовольствия составляет 14 990 рублей на официальном сайте производителя, что не кажется такой большой суммой за официальный продукт, который сделан так качественно и в таком необычном исполнении.

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