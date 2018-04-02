В Орле полиция изъяла 5 тысяч литров незаконного алкоголя

Сотрудники УМВД по Орловской области в ходе рейдов по выявлению и пресечению фактов нарушения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции проверили более 60 торговых точек.

Правоохранители выявили 16 нарушений законодательства, из незаконного оборота изъято порядка 5 тысяч литров.

В остановочном павильоне на улице Максима Горького, торговых точках на улице 8 Марта и улице Пархоменко продавцы незаконно торговали спиртным. По данным фактам были составлены административные протоколы.

В баре на Наугорском шоссе после 21 часа сотрудница продала алкогольную продукцию на вынос, не вскрыв потребительскую тару. В магазине на переулке Полярном алкоголь продали несовершеннолетнему покупателю.

По информации пресс-службы регионального УМВД, были выявлены случаи продажи алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Опасный алкоголь был изъят и направлен на экспертизу.

Всех, у кого есть информация по фактам нарушения законодательства в данной сфере, просят позвонить в дежурную часть регионального УМВД по телефону 02 (с мобильного 102) или на телефон доверия УМВД России по Орловской области по телефону 41-38-56.