Очередная социальная игра на Reddit — /r/CircleofTrust

Закрашенные кружки — судя по всему, пользователи внутри Круга, получившие ключ. Пустые кружки — пользователи, просмотревшие страницу этого Круга (или попытавшиеся ввести пароль). Сегодня был запущен сабреддит /r/CircleofTrust — социальная игра, подобная /r/Place и /r/theButton. Каждому уже существующему реддитору выдаётся личный «Круг Доверия», которому можно присвоить имя и пароль. Новые пользователи, как обычно, не могут участвовать в игре. Каждый пользователь, угадавший или получивший пароль, получает возможность либо присоединиться к кругу, либо уничтожить его нажатием одной кнопки. Игра, скорее всего, продлится недолго — /r/Place, к примеру, был закрыт для редактирования через 72 часа после начала.