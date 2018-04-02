Американца объявили магом за фокус с шариком для пинг-понга

Американец Кевин Парри (Kevin Parry) из Портленда запутал подписчиков в Instagram трюком с шариком для пинг-понга, который на глазах превращается из крохотного в большой.

Кевин пальцами левой руки держит шарик, а правой рукой делает «магические» движения, словно заговаривая предмет. Затем он тянется правой, дальней рукой к шарику, но вместо него в руке оказывается шар гораздо большего размера.

Подписчики Парри, привыкшие разгадывать его трюки, замешкались. «Уау! Потрясающе! Как вы это делаете?» — спрашивают подписчики. «Я посмотрел этот ролик десять раз и все равно не могу понять, что не так. У меня нет другого выхода, как признать, что это магия», — жалуются пользователи Instagram.

Более внимательные зрители уличили американца в использовании компьютерной графики, заметив графические погрешности при изменении шарика. Спустя два дня Парри выложил ролик, разоблачающий собственный трюк. Оказалось, что в номере были задействованы графический редактор, два шарика и стойка, которая держала на заднем плане шар побольше.