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Американца объявили магом за фокус с шариком для пинг-понга
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Американца объявили магом за фокус с шариком для пинг-понга 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американец Кевин Парри (Kevin Parry) из Портленда запутал подписчиков в Instagram трюком с шариком для пинг-понга, который на глазах превращается из крохотного в большой.
Кевин пальцами левой руки держит шарик, а правой рукой делает «магические» движения, словно заговаривая предмет. Затем он тянется правой, дальней рукой к шарику, но вместо него в руке оказывается шар гораздо большего размера.
Подписчики Парри, привыкшие разгадывать его трюки, замешкались. «Уау! Потрясающе! Как вы это делаете?» — спрашивают подписчики. «Я посмотрел этот ролик десять раз и все равно не могу понять, что не так. У меня нет другого выхода, как признать, что это магия», — жалуются пользователи Instagram.
Более внимательные зрители уличили американца в использовании компьютерной графики, заметив графические погрешности при изменении шарика. Спустя два дня Парри выложил ролик, разоблачающий собственный трюк. Оказалось, что в номере были задействованы графический редактор, два шарика и стойка, которая держала на заднем плане шар побольше.
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