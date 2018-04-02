Матвиенко поддержала создание культурно-развлекательного центра в Кисловодске

В ходе визита спикер Совфеда посетила новую зону благоустройства, Национальный парк и объекты культурного наследия, в том числе восстановленный Пантелеймоновский храм. Также она ознакомилась с ходом реконструкции Нарзанной галереи.

«Сейчас Кисловодск на подъеме. Идет его динамичное развитие, создание комфортной среды. Лучше стали дороги, появилось много благоустроенных скверов, площадей, улиц, отреставрированы фасады зданий», — приводит пресс-служба слова Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, в настоящее время в городе создаются условия для привлечения инвестиций, разработано много новых проектов. Она указала, что одним из приоритетных проектов является создание в Кисловодске многофункционального культурно-развлекательного центра.

«Нужен инвестор, который готов не только вложить деньги, но и у которого есть философия, идеология развития культурных объектов города», — сказала председатель палаты регионов.

Она также подчеркнула, что для Кисловодска вопросы экологии имеют особое значение.

«Это и вопросы сохранения минеральных источников, уникальной лечебной воды. Сейчас Мэрия города готовит соответствующие проекты», — отметила Матвиенко.

Она также обратила внимание, что Кисловодский национальный парк постоянно благоустраивается. Кисловодск должен стать одним из лучших курортов, считает председатель Совета Федерации.

«Работы еще очень много, но мы это обязательно сделаем», — сказала Валентина Мавтвиенко.