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Псковича вызвали в суд за публикацию «ВКонтакте» исторической фотографии с нацистской символикой
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Псковича вызвали в суд за публикацию «ВКонтакте» исторической фотографии с нацистской символикой 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
3 апреля в Псковском городском суде состоится судебный процесс по статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики»: ОМВД города Пскова в ходе интернет-мониторинга выявило на странице псковича Андрея Егорова фотографию Псковской православной миссии: священник стоял рядом с немецкими солдатами, которые держали нацистскую символику. Егоров вину не признал, отметил, что фотография носит культурно-исторический характер и попросил закрыть дело в связи с отсутствие состава преступления. Отметим, признание вины по этой статье влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.
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