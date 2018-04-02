Таблетка от жадности. В Самаре поставщикам лекарств грозит уголовная статья за картель

Три года назад самарские активисты проекта ОНФ «За честные закупки» проанализировали торги, проведенные бюджетными учреждениями в 2014 году и в начале 2015 года. По результатам анализа инициативная группа пришла к выводу, что лекарственные препараты поставляют в область по завышенным ценам. Чаще всего завышение стоимости происходило на стадии подготовки тендерной документации. Начальная стоимость контрактов по конкретным препаратам существенно превышала их среднюю цену на рынке. Уже на первой стадии анализа «фронтовики» насчитали более ста подобных закупок. Второе, на что обратили внимание общественники, — победителем электронных аукционов с завидной регулярностью становилось ООО «ФАРМ СКД». Частую «конкуренцию» этой организации на стадии торгов составляло ОАО «НОВОФАРМ» — ее дочерняя компания.

Обе организации зарегистрированы в Самарской области , занимаются поставками лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания для нужд государственных учреждений. Фирмы входят в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения инфекционного гепатита B и С и препаратов для онкобольных.

Изначально в поле зрения ОНФ попали контракты, заключенные областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Тольяттинской городской клинической больницей № 5. В 2014 году «ФАРМ СКД» выиграло все 19 торгов, проводившихся этими медучреждениями, информация о которых находилась в открытом доступе. Информация об остальных торгах была скрыта от общего доступа, что тоже вызвало подозрения у фронтовиков. По словам члена регионального штаба ОНФ, руководителя проекта «За честные закупки» Вадима Нуждина, из-за завышенной цены контракта общая сумма по изученным закупкам была завышена более чем на 25 млн рублей. Эти деньги могли бы стать реальным подспорьем в борьбе с распространением СПИД в регионе.

Перехватив эстафету у самарских общественников, ФАС России изучила материалы по «ФАРМ СКД» и ее «дочке» «НОВОФАРМ». Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что фирмы координировали действия для поддержания цены, чем нарушили законодательство в ходе 400 аукционов на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания на общую сумму боле 400 млн рублей в пяти регионах страны.

Решение антимонопольщиков о привлечении компаний к административной ответственности их представители обжаловали в Арбитражном суде Москвы и в Девятом арбитражном апелляционном суде. Директор «ФАРМ СКД» Евгений Литвишев указывал на то, что аффилированность между фирмами не прямая, а косвенная. Кроме того, по его словам, фактов поставок лекарств и медицинских изделий по завышенным ценам установлено не было, заявления ОНФ «носят клеветнический характер». Ни ФАС, ни суды с ним не согласились. 12 декабря 2016 года организации привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 90 млн рублей.

Как рассказал тогда начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев , это история дала толчок для изучения электронных аукционов на поставку лекарственных средств и медицинских изделий, которые состоялись в течение 2015–2017 годов. Антимонопольная служба выявила признаки картелей в 82 регионах страны при проведении более 6 тыс. аукционов на общую сумму 23,2 млрд рублей.

Между тем ситуация с «ФАРМ СКД» и «НОВОФАРМ» набирала обороты. Сразу после признания вины компаний по делу о сговоре «фронтовики» передали материалы в МВД России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). В минувшую пятницу «ФедералПресс» стало известно, что компании стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщил источник в областном управлении МВД. Информацию подтверждает и член регионального штаба Вадим Нуждин. Официальное уведомление «главк» предоставит позже по письменному запросу редакции.

Интересно, что в прошлом году глава ФАС России Игорь Артемьев отмечал, что статья 178 УК РФ не работает: правоохранительные органы почти не возбуждают уголовные производства по нарушению антимонопольного закона. Однако для фармацевтических компаний органы внутренних дел сделали исключение.

«Полагаю, фармацевтическая отрасль сегодня никоем образом не предполагает к себе большего внимания правоохранителей, чем любая другая, — говорит председатель комитета самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. — Закон 44-ФЗ о контрактной системе в сфере госзакупок одинаково применяется для всех сфер поставок товаров и услуг. Все электронные торги происходят в едином информационном поле и открыты для изучения органами власти и общественниками, что нам и демонстрирует ОНФ. Но то, что нарушения во время закупок медикаментов довели до уголовного разбирательства, говорит о повышенной социальной значимости этого вида товаров. Даже на федеральном уровне наш министр здравоохранения Вероника Скворцова отмечает, что сегодня делается очень многое, чтобы не допустить нарушений при госзакупках медикаментов, в том числе препаратов фармацевтического характера, для государственных учреждений».

«Учитывая, что решение о признании этих компаний виновными состоялось еще 12 декабря 2016 года, видимо, правоохранителям понадобилось время, чтобы всесторонне изучить ситуацию. И не смотря на отсутствие практики по применению статьи 178 УК РФ, принять, уверен, правильное решение о возбуждении уголовного дела. Чтобы в рамках следствия довести ситуацию до логического завершения и наказать лиц, причастных к картельному сговору. Надеюсь, в ходе расследования будет дана и оценка действий заказчиков со стороны медицинских учреждений» — прокомментировал Вадим Нуждин.