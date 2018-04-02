Жилищно-коммунальные услуги: посредник при поставке тепла явно лишний

Государство начинает наводить порядок в ЖКХ — Госдумой принят закон о прямых платежах за коммунальные ресурсы их поставщикам, минуя управляющие компании.

Мысль понятна — из этой сферы надо вытеснить недобросовестных «управдомов», которые исправно собирают с жильцов плату за коммунальные услуги, но с поставщиками ресурсов — тепло, вода и прочее — рассчитываться не спешат. Точно так же они распоряжаются деньгами, собранными за уборку территории и ремонт подъездов, — люди платят исправно, но во дворах и на лестничных клетках зачастую проблемы. Такая манера вести бизнес позволяет ЖКХ-обманщикам выкачивать из жильцов огромные средства, а потом исчезать в неизвестном направлении.

Но в Москве изобретен новый способ делать деньги из воздуха, а точнее — из тепла. Как ни странно, его появлению способствовали технический прогресс и внедрение энергосберегающих технологий. Дело в том, что в столице в последнее время растет количество домов, отопление и горячая вода для которых попадают в квартиры через индивидуальный тепловой пункт (ИТП, обычно расположен в цокольном этаже или в подвале). С точки зрения энергоэффективности — правильное решение.

Обычная же технологическая цепочка выглядит так: тепло, которое поставляет МОЭК , приходит по теплотрассе в центральный тепловой пункт (ЦТП — такие кирпичные строения во дворах многоэтажек). Здесь его температуру со 100–120 градусов понижают до уровня, который можно направить в батареи и краны, и горячая вода распределяется на 4–5 домов. При этом в цене тепла, которую оплачивает владелец квартиры, учтена и сумма на содержание этого самого ЦТП (работа насосов, теплообменников, датчиков и прочего, включая расходы на ремонт и обновление).

В случае с ИТП все немного не так: когда оно является общедомовым имуществом собственников жилья, оплачивать сами себе его содержание они не обязаны. Вот здесь и возникает проблема. Управляющие компании — как бы в интересах собственников, а бывает, и сами владельцы жилья в лице ТСЖ (в надежде получить хорошего партнера) сдают оборудование ИТП в аренду третьим лицам. Ну, например, ООО «ТЭКЭнерго». Цель, конечно, благая — «обеспечить квалифицированную эксплуатацию сложного инженерного оборудования», не в каждой управляющей компании есть специалисты такого уровня, а уж про ТСЖ и говорить нечего — для них содержать штатную службу теплоэнергетика очень накладно.

Итак, индивидуальный тепловой пункт берется в аренду. Это позволяет организации-арендатору выступать в качестве теплоснабжающей или теплосетевой организации, получить свои тарифы и стать лишним посредником между МОЭК и потребителями.

Вроде бы прекрасно, но арендатор не обязан вкладывать в реконструкцию чужого ему оборудования ИТП ни копейки. Нередко у него даже отсутствует утвержденная инвестиционная программа. По истечении 5–7 лет такой «эксплуатации» перед собственником встает вопрос о необходимости реконструкции — ведь насосы, трубы, теплообменники, работающие в агрессивной среде повышенных температур, требуют повышенного внимания. Но к этому времени арендатор уже теряет интерес к имуществу и уходит на другие объекты.

Кроме того, возникают ситуации, когда посредники, заключая договоры с конечными потребителями и получая от них плату за поставленные ресурсы, накапливают задолженность перед поставщиками ресурсов. Свежий пример — МОЭК обратился в суд с заявлением о банкротстве ООО «ТЭКЭнерго». Эта организация эксплуатирует теплоснабжающее оборудование всего-то 13 многоквартирных домов, покупая тепловую энергию у МОЭК и перепродавая ее их жильцам по описанной выше схеме. Компания действует в четырех округах: ЮВАО (ул. Рождественская), ЗАО (ул. Столетова и ул. Истринская), СЗАО (ул. Сходненская) и ЦАО (Хлыновский туп., ул. Мясницкая, ул. Б. Каменщики). Так вот, просроченная задолженность этого посредника за полученное тепло уже превышает 100 млн рублей — это один из крупнейших должников за коммунальные ресурсы.

Ресурсоснабжающей организации обычно взять с такого рода посредника особо нечего — все имущество арендовано. Где гарантия, что жильцы не останутся один на один с изношенным оборудованием ИТП и не будут вынуждены собирать немалые средства на его реконструкцию? Власти понимают, что порядок в ЖКХ — один из индикаторов общественной оценки их работы, поэтому наводить порядок будут. Мосжилинспекция уже начала регулярно штрафовать коммунальные компании за нарушение условий лицензий. Инициируется и процесс их отзыва через суды. Но и сами жильцы не должны сидеть сложа руки, ведь имущество ИТП — общедомовое, отдашь его в руки случайных людей — останешься у разбитого корыта, в данном случае — без тепла, что гораздо страшнее.

Пора бы уже и регулирующим органам определить критерии, по которым коммунальный бизнес будет получать статус теплосетевых организаций, выступающих поставщиком ресурсов без риска для жильцов оказаться следующей зимой в холода с ледяными батареями.