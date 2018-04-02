Гомельская и Брянская области расширят сотрудничество в сфере АПК

Искреннюю заинтересованность в расширении сотрудничества в промышленном, научно-техническом, аграрном секторах экономики, в культуре, образовании и спорте с белорусскими партнерами выразил заместитель губернатора Брянской области и заместитель председателя правительства этого региона РФ Юрий Мокренко на торжественном собрании в Гомеле , посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает БЕЛТА.

Юрий Мокренко подчеркнул, что взаимодействие двух братских областей охватывает практически все сферы. «Растет товарооборот, усиливается приграничное сотрудничество, развивается туризм, формируется единое информационное пространство». По его мнению, такие мероприятия, как Гомельский экономический форум, Славянский международный экономический форум в Брянске , международная выставка «Весна в Гомеле», международные фестивали «Славянское единство» и «Славянские театральные встречи», служат всестороннему развитию добрососедских отношений.

Россия, признал заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов , была и остается основным внешнеторговым партнером Гомельской области. Более 62% товарооборота этого белорусского региона приходится именно на Союзное государство. «По итогам минувшего года лидирующие позиции по объему экспортных поставок занимают Брянская, Московская, Воронежская области, Москва Санкт-Петербург . Основные составляющие экспорта — черные металлы, сельхозтехника, мясо-молочная продукция», — рассказал представитель облисполкома.

А лидером торговли с российскими партнерами является Белорусский металлургический завод: на его долю приходится более 60% от всего объема товарооборота. Активно сотрудничают с Россией, добавил он, «Гомсельмаш», «Белоруснефть», «Гомелькабель», Гомельский химзавод, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, «СветлогорскХимволокно» и многие другие.

Развивается и межрегиональное сотрудничество: между Гомельской областью и российскими регионами заключено 27 соглашений о торгово-экономическом и научно-культурном сотрудничестве, 72 соглашения о партнерских и побратимских связях с российскими административными центрами реализуют города и районы Гомельского региона. Успешно развиваются научно-технические, образовательные, культурные, спортивные и другие связи.

Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню единения народов Беларуси и России с участием руководства Гомельской области, делегации Брянской области, представителей трудовых коллективов и ветеранов Великой Отечественной войны и труда прошли в Гомельском областном драматическом театре.