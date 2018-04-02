Ещё
Почти 230 нарушений выявлено с 26 марта по 1 апреля на стройплощадках в Московской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 230 нарушений выявлено с 26 марта по 1 апреля на стройплощадках в Московской области 

Агентство «Москва» 1 час назад
За неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 г. на стройках в Подмосковье выявлено почти 230 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 26 марта по 1 апреля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 229 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 150 ранее выявленных нарушений», — говорится в сообщении.
Вместе с тем глава надзорного ведомства Руслан Тагиев отметил, что на территории региона за отчетный период по предписаниям инспекторов устранено 93 нарушения строительных норм и правил, приведено в порядок 12 строительных площадок, устранено 29 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 15 иных нарушений.
Агентство «Москва»: последние новости
Л.Мартьянова переназначена на должность первого заместителя префекта ЮАО Подмосковная полиция задержала подозреваемых в краже у бизнесмена 42 млн руб. Колбы и пакеты с марихуаной обнаружили на таможне в Шереметьево у прибывшего из Амстердама россиянина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саммит по Донбассу может пройти без России188
Грузия даже не смотрит в сторону России351
Предложение Трампа Путину и другие события дня58
Москву заподозрили в «захвате» линий связи610
Школьников шокировала ошибка в учебнике «Вентана-Графа»72
Видео
00:33
В центре Еревана прогремел взрыв
Происшествия
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение