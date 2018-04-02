Почти 230 нарушений выявлено с 26 марта по 1 апреля на стройплощадках в Московской области

За неделю с 26 марта по 1 апреля 2018 г. на стройках в Подмосковье выявлено почти 230 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области. «По результатам проверок инспекторского состава Главгосстройнадзора Московской области с 26 марта по 1 апреля 2018 г. на строящихся объектах выявлено 229 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 150 ранее выявленных нарушений», — говорится в сообщении. Вместе с тем глава надзорного ведомства Руслан Тагиев отметил, что на территории региона за отчетный период по предписаниям инспекторов устранено 93 нарушения строительных норм и правил, приведено в порядок 12 строительных площадок, устранено 29 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 15 иных нарушений.