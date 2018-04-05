Региональные власти выделят Волоколамскому району 60 млн рублей на оздоровление жителей

В текущем году подмосковные власти выделят Волоколамскому району 60 миллионов рублей на отдых и оздоровление жителей в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово», соответствующее постановление областного правительства имеется в распоряжении РИАМО

«Предоставить в 2018 году бюджету Волоколамского муниципального района Московской области из резервного фонда правительства Московской области средства в размере 60 миллионов рублей на безвозмездной и безвозвратной основе в целях осуществления неотложных мероприятий, направленных на оздоровление и (или) отдых жителей Волоколамского района в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Московской области», — говорится в документе.

Как отмечается в материале, данные средства направляются в связи с ситуацией на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово».