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Региональные власти выделят Волоколамскому району 60 млн рублей на оздоровление жителей
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Региональные власти выделят Волоколамскому району 60 млн рублей на оздоровление жителей 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
В текущем году подмосковные власти выделят Волоколамскому району 60 миллионов рублей на отдых и оздоровление жителей в связи с ситуацией на мусорном полигоне «Ядрово», соответствующее постановление областного правительства имеется в распоряжении РИАМО.
«Предоставить в 2018 году бюджету Волоколамского муниципального района Московской области из резервного фонда правительства Московской области средства в размере 60 миллионов рублей на безвозмездной и безвозвратной основе в целях осуществления неотложных мероприятий, направленных на оздоровление и (или) отдых жителей Волоколамского района в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на территории Московской области», — говорится в документе.
Как отмечается в материале, данные средства направляются в связи с ситуацией на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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