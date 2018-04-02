Процесс дегазации на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе максимально сократили

Дегазация полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья будет проведена в максимально кратчайшие сроки, на работу на полигоне брошены все силы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

В понедельник Воробьев провел на полигоне «Ядрово» совещание и проинспектировал работы, которые там сейчас ведутся.

«Это (дегазация — ред.) важнейший процесс, мы сократили его максимально. Соответственно голландцы находятся здесь, оборудование отгружается, помогаем с таможней. Все мероприятия, которые связаны с дегазацией, ведутся активно. Но (меньше — ред.) чем 2 месяца мы не сможем обеспечить дегазацию, это технологический процесс, и наша задача максимально сопровождать этот процесс», — сказал Воробьев на видео, опубликованном в его аккаунте в «ВКонтакте».

Он уточнил, что задача — максимально концентрированно заниматься дегазацией. Для предотвращения экологической катастрофы на полигон бросили все силы.

Губернатор отметил, что ведутся проектные работы, мусор накрывается пленкой по требованию голландской компании. По словам главы региона, делается все, чтобы максимально убрать воздействие запаха.