Голландские специалисты высоко оценили ход работы к дегазации полигона ТБО «Ядрово»

Голландские специалисты проверили ход работы по подготовке к активной дегазации на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья и отметили, что углы для ухода воды с полигона делаются правильно, сообщил журналистам во вторник проект-менеджер компании Multriwell BV Фрэнк Верной.

«Здесь мы были две недели назад (на полигоне «Ядрово» — ред.) обсуждали какие работы будем делать и сделали проект. Сейчас приехали посмотреть, как происходит подготовка к дегазации, и видим, что все идет хорошо, и правильные углы сделаны и делаются», — сказал Верной.

Он отметил, что из Голландии привезут большой эскалатор со стичером, чтобы делать проколы для забора газа, который будет собираться в единую систему и сжигаться на высокотемпературном факеле, убирая все неприятные запахи с полигона. 15 июня будет завершена вся работа, включая газоотводные трубопроводы, покрытие геомембраны и выход на факел.

«Этот полигон ничем не отличается от полигонов в восточной Европе и в России — это обычный полигон. Сейчас есть хорошая возможность внедрить новую технологию и исправить проблему, которая есть», — добавил Верной.

По его словам, самое главное создать правильный угол, чтобы уходила вода с полигона, а также сейчас заказывается оборудование и материалы для проведения дегазации.

«Из Голландии будут привезены основные расходники, то есть вертикальные скважины, система горизонтального сбора, колодцы, клапаны. Внешний газопровод заказывается здесь, также из Голландии привезут стичер — это 30-метровое приспособление для проколов», — в заключение сказал Верной.