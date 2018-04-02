Сторонники единой Ирландии забросали коктейлями Молотова полицейские машины в Лондондерри

ЛОНДОН, 2 апреля. / ТАСС /. Несколько сотен участников несанкционированного шествия республиканцев в североирландском городе Лондондерри забросали коктейлями Молотова полицейские машины. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В общей сложности около 200 человек приняли участие в демонстрации в память о Пасхальном восстании 1916 года, когда ирландские республиканцы воспользовались участием Великобритании в Первой мировой войне и провозгласили независимую Ирландскую Республику . Эту дату сторонники республики в Северной Ирландии отмечают каждый год.

Этот раз не стал исключением. Когда полицейская техника встала на пути демонстрантов, в нее полетели камни и бутылки с зажигательной смесью, а около 20 молодых людей с закрытыми лицами принялись дубинками разбивать машины. После того, как полицейским пришлось отступить, националисты продолжили шествие.

Лидер фракции республиканской партии Sinn Féin в парламенте Северной Ирландии Мишель О'Нил на своей странице в Twitter осудила беспорядки, отметив, что виновные «должны предстать перед законом». Тем не менее она подчеркнула, что у людей должно быть право почтить память погибших.

Сообщений о задержанных и пострадавших в результате столкновений не поступало.

Город Лондондерри — второй по величине в Северной Ирландии — известен как одно из самых неспокойных мест на карте Ольстера. В нем проживает большая по численности община радикально настроенных сторонников объединения Ирландии.