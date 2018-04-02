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Контроль за доходами сотрудников госкорпораций будет усилен
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Контроль за доходами сотрудников госкорпораций будет усилен 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Документ наделяет руководителей государственных внебюджетных фондов и госкорпораций правом получать информацию по счетам физических лиц, справки об их имуществе и другую информацию при проверках соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
Эти сведения они могут запрашивать при проверке достоверности данных о доходах, расходах, имуществе. При этом полученная информация может использоваться исключительно в соответствии с этим законодательством, уточняется в пояснительной записке законопроекта.
— Ряд сотрудников госкомпаний, госкорпораций и публичных акционерных обществ с госучастием приравнен по декларированию к должностным лицам, — пояснил «РГ» руководитель антикоррупционной рабочей группы при правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. — При этом контролируют достоверность декларации подразделения кадровых служб либо департаментов экономической безопасности компаний.
Однако сотрудники этих служб сегодня не имеют полномочий направлять соответствующие запросы в госорганы (Финмониторинг, правоохранительные органы, ФНС и др.) и кредитные организации. Законопроект решает эту проблему.
Теперь порядок таков: если выявляется недостоверность декларирования сотрудника, готовится документ на имя руководителя компании, где ставятся необходимые вопросы, а руководитель направляет запрос в госорганы и кредитные организации. После получения подтверждения или опровержения признаков нарушения декларирования он принимает решение по каждой конкретной ситуации, говорит Кирилл Кабанов.
Сотрудники госкорпораций наравне с чиновниками отчитываются о своих доходах и имуществе с 2012 года. В частности, они должны предоставлять работодателю один раз в год сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и имуществе супруга и несовершеннолетних детей. Речь идет не о всех сотрудниках, а лишь о руководителях организаций, их заместителях, главных бухгалтерах и некоторых других должностных лицах.
Цель законопроекта — усилить возможности федеральных государственных внебюджетных фондов и госкорпораций по борьбе с коррупцией в своих рядах, добавляет правозащитник Александр Хуруджи: «Законопроект предоставит возможность госкорпорациям официально получать информацию о счетах и имуществе своих сотрудников. Это повысит возможности специализированных отделов по борьбе с коррупцией на местах».
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