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Правительство поддержало проект, разрешающий видеодопросы свидетелей
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Правительство поддержало проект, разрешающий видеодопросы свидетелей 

Российская Газета 2 часа назад
Как сообщается на официальном сайте правительства страны, проект вносится в Госдуму сенатором Андреем Кутеповым. Документ дополняет УПК статьей, прописывающей порядок и особенности допроса свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи.
"Предлагаемые поправки в УПК позволят решить достаточно распространенную проблему, когда следствию необходимо допросить человека, находящегося в другом городе, — пояснил «РГ» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Такое бывает, если свидетелем преступления стал иногородний, например, турист. Или человек, находящийся в командировке. Естественно, он не может оставаться в городе на все время расследования. Кроме того, масса преступлений совершается на транспорте, скажем, в поездах. Преступник задержан, а свидетели и потерпевшие разъехались по разным концам страны. Вряд ли надо объяснять, сколько затруднений из-за этого возникает у следствия".
Между тем с помощью технологий все решается достаточно просто. Однако, по мнению правительственных экспертов, законопроект нуждается в определенной доработке технического характера.
"Например, необходимо наделить соответствующими полномочиями того следователя, что будет встречать свидетеля, условно говоря, на другом конце провода", — рассказывает Владимир Груздев.
По его словам, процедура будет напоминать ту, что действует в арбитражных судах во время процессов, проходящих в режиме видео-конференц-связи. Участник процесса приходит в арбитражный суд в своем регионе, там судья проверяет его документы и подтверждает личность и процессуальный статус.
"При этом тот судья, что проверял документы, не является участником рассмотрения дела, — обращает внимание Владимир Груздев. — Точно так же и следователь из другого региона будет просто обеспечивать возможность участия свидетеля в допросе. Такому следователю необходимы полномочия на проведение процессуальных действий, направленных на обеспечение производства допроса, а также по составлению и подписанию протокола указанного следственного действия".
Законопроект предусматривает возможность использования видеосвязи для допроса только свидетеля.
Между тем, по мнению экспертов, стоит разрешить использование таких систем и для допроса других участников уголовного судопроизводства: потерпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого, обвиняемого. Правительство поддержало проект концептуально, но с учетом высказанных замечаний.
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