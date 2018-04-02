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«Активный гражданин» признан лучшим социальным проектом с применением блокчейн-технологий
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«Активный гражданин» признан лучшим социальным проектом с применением блокчейн-технологий 

Open.gov.ru 2 часа назад
Фото: Open.gov.ru
«Активный гражданин» стал лауреатом премии «Блокчейн — экономика». Проект получил награду в номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейна в социальных проектах».
«Это первый работающий государственный блокчейн не только в России, но и в мире», — отметили в ДИТ Москвы.
Стоит отметить, что «Активный гражданин» внедрил технологию блокчейн в ноябре. Благодаря этому данные голосований теперь невозможно удалить или изменить после внесения в систему. Блокчейн также помогает подтверждать уникальность каждого голоса при полной конфиденциальности.
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