«Активный гражданин» признан лучшим социальным проектом с применением блокчейн-технологий

«Активный гражданин» стал лауреатом премии «Блокчейн — экономика». Проект получил награду в номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейна в социальных проектах».

«Это первый работающий государственный блокчейн не только в России , но и в мире», — отметили в ДИТ Москвы

Стоит отметить, что «Активный гражданин» внедрил технологию блокчейн в ноябре. Благодаря этому данные голосований теперь невозможно удалить или изменить после внесения в систему. Блокчейн также помогает подтверждать уникальность каждого голоса при полной конфиденциальности.