«Сами урегулируют». Экологи и охотники Приангарья оценили возврат на отстрел нерпы

Планы

Согласно плану корректировок в закон, опубликованному на сайте нормативно-правовых актов на стадии проектов, добывать нерпу разрешат в южной части озера — от мыса Верхнее Изголовье на полуострове Святой Нос до мыса Покойники. Сезон отстрела байкальского эндемика обозначен с начала января по 10 апреля, а после — с сезона распаления льда (начало половодья, — прим. ред.) и до конца декабря.

Запрет предлагается сохранить только на лов кормящих самок и бельков (детенышей нерпы, — прим. ред). Кроме того, предполагается сохранить запрет на добычу нерпы при помощи гладкоствольных ружей или крючковых снастей, а также на отстрел из огнестрельного оружия нерп, находящихся в воде или на плавающем льду. Публичное обсуждение проекта будет завершено к 12 апреля.

Напомним, запрет на вылов нерпы был введен федеральным правительством в 2007 году. Спустя 10 лет — в феврале 2018 года — Росрыболовство публично заявило о планах по возвращению промышленного лова байкальского эндемика с ремаркой о повышенных темпах роста численности вида. Минсельхозпрод соседней Бурятии тогда подтвердил, что стремительное увеличение популяции нерпы может угрожать рыбной отрасли республики, поскольку байкальский тюлень питается бычками, голомянкой и омулем.

«Чтобы решить данную проблему и не нанести урон популяции нерпы, необходимо разрешить ее промышленную добычу в 4-5 тысяч голов в год», — привели цифры чиновники Бурятии.

Без доказательств и под давлением

В Байкальском филиале Госрыбцентра инициативу поддержали, объявив, что запрет на лов нерпы 10-летней давности ввели «без всяких на то оснований, под давлением экологов», в частности Гринпис. Реакцию прибайкальских ученых на категоричный запрет ловли нерпы в свое время госучреждение даже охарактеризовало как «удивление».

«На сегодня численность нерпы достигает 130 тысяч голов. Когда вводился запрет на лов нерпы, численность составляла примерно 90 тысяч. Поэтому сейчас есть возможность разрешить промышленный отлов определенного количества нерпы — экосистеме Байкала это не повредит», — сообщил старший научный сотрудник Байкальского филиала Госрыбцентра Андрей Варнавский.

К слову, свою инициативу чиновники и ученые от правительства пытаются связать с ЧП, произошедшим на Байкале осенью прошлого года. В октябре-ноябре на побережье озера нашли 141 тушу погибшей нерпы (часть — на территории Иркутской области , часть — в Бурятии). Взятые пробы точного ответа на вопрос о причинах массовой гибели нерп не дали. Специалисты только подтвердили, что опасных вирусов, паразитов или явных патологий у погибших не было. Тем не менее, авторы идеи возобновления промышленного отстрела нерпы часто используют это происшествие в качестве аргумента в поддержку своей идеи, заявляя о том, что численность байкальского тюленя якобы достигла максимума, и популяции уже требуется искусственная регуляция со стороны человека.

Не мешайте

«Во-первых, нет точных данных о численности нерпы. Все выкладки, цифры — это примерные теоретические расчеты, к действительности имеющие весьма отдаленно отношение. Пока не будут проведены тщательные исследования, оперировать какими-либо цифрами не научный подход, — заявил «ФедералПресс» председатель Иркутского отделения российского социально-экологического союза, кандидат биологических наук Виталий Рябцев . — Во-вторых, хищники всегда сами регулируют популяцию своего вида. Это копытные, к примеру, могут так увеличить численность, что их кормовая база будет подорвана. У хищных видов такого никогда не наблюдалось: природы вводит свои механизмы. К примеру, плодовитость падает. Так что мое мнение: оставьте нерп в покое — они сами все урегулируют».

Экологов активно поддерживают местные жители. В середине марта жители Бурятии, возмущенные инициативой министерства, создали петицию с просьбой защитить байкальский эндемик. Предложение нашло множество сторонников и в Приангарье. За полмесяца инициатива против возобновления промышленного лова нерпы собрала почти 300 тысяч подписей.

Примечательно, что главные интересанты в деле возрождения промысла нерпы — охотники Прибайкалья — в предложении минсельхоза и госрыбцентра не видят особого смысла.