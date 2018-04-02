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Какой земельный налог начислят в 2018 году дачникам в Подмосковье
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Какой земельный налог начислят в 2018 году дачникам в Подмосковье 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Это федеральная норма, но для Московского региона, где земля самая дорогая, она наиболее актуальна», — уверен замруководителя областного управления ФНС России Александр Комзов. Он напомнил, что раньше льготники, к числу которых относятся, например, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, имели право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на 10 тысяч рублей. Это играло большую роль, если кадастровая цена участка, исходя из которой и рассчитывается налог, была невысока — иной раз такой вычет уводил в ноль весь земельный налог.
Если у бабы Маши дача площадью 4-6 соток, она получает законное освобождение от земельного налога
Но только не в Подмосковье. «В регионе есть муниципалитеты с весьма дорогой землей и большим количеством частного сектора. Например, Домодедово, где пенсионеры живут на земле десятилетиями», — рассказывает замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков. После того как в 2013 году в Подмосковье была пересчитана кадастровая стоимость земли, которую приравняли к рыночной, жители Домодедово — да и не только они — начали получать налоговые уведомления «стоимостью» в 20-30 тысяч рублей. Какому старику будет посилен такой налог, учитывая, что средняя пенсия в области составляет 13,4 тысячи рублей?!
"Норма о налоговом вычете за шесть соток и писалась в основном для пенсионеров, — считает Лавряков. — Муниципальные бюджеты, куда в основном и поступают имущественные налоги, после нововведения потеряют часть доходов, но зато и счетов, которые пожилые люди заведомо не в состоянии оплатить, больше не будет".
По новым правилам каждый льготник получает налоговый вычет на шесть соток земли, за которые платить вообще будет не нужно. К примеру, если у бабы Маши стандартная дача площадью 4-6 соток, она получает законное освобождение от земельного налога. А если больше, налог начислят лишь на излишек. «Но вычет предоставляется только на один земельный участок по выбору льготника, причем этот выбор нужно сделать до 1 июля, обратившись в любой налоговый орган с уведомлением», — подчеркивает Александр Комзов. Если участков несколько и выбор не сделан, вычет автоматически произведут для участка с наибольшей налоговой стоимостью.
И еще налоговики предупреждают: у новых льготников сам по себе вычет в квитанциях не возникнет. Особенно если человек вышел на пенсию совсем недавно и не все базы его еще идентифицируют как пенсионера. «Поэтому всем физлицами, у которых право на льготу в этом году возникло впервые, нужно написать заявление о предоставлении вычета», — советует Комзов. Его можно передать налоговикам через личный кабинет налогоплательщика, по почте, через МФЦ или при личном визите в налоговую инспекцию. По закону это можно сделать до 1 ноября. Но лучше поторопиться и написать заявление до 15 апреля. Тогда налог вам начислят сразу с вычетом и не придется потом делать перерасчет.
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