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Американскую телеведущую осуждают за критику выжившего после стрельбы в школе ученика
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Американскую телеведущую осуждают за критику выжившего после стрельбы в школе ученика 

RT на русском 2 часа назад
В США набирает обороты скандал вокруг высказывания ведущей Fox News Лауры Ингрэм о выжившем после стрельбы в школе Паркленда Девиде Хогге, ставшем одним из предводителей студенческого движения в поддержку ужесточения контроля над оборотом оружия. Ингрэм написала твит, в котором призвала Хогга прекратить ныть из-за того, что несколько университетов отказываются его принять, и намекнула на низкий академический балл. На журналистку тут же обрушился шквал критики, а Дэвид Хогг призвал бойкотировать ее передачу, после чего Ингрэм лишилась трети рекламодателей. С подробностями — корреспондент RT Жаклин Вуга.
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