Американскую телеведущую осуждают за критику выжившего после стрельбы в школе ученика 

В США набирает обороты скандал вокруг высказывания ведущей Fox News Лауры Ингрэм о выжившем после стрельбы в школе Паркленда Девиде Хогге, ставшем одним из предводителей студенческого движения в поддержку ужесточения контроля над оборотом оружия. Ингрэм написала твит, в котором призвала Хогга прекратить ныть из-за того, что несколько университетов отказываются его принять, и намекнула на низкий академический балл. На журналистку тут же обрушился шквал критики, а Дэвид Хогг призвал бойкотировать ее передачу, после чего Ингрэм лишилась трети рекламодателей. С подробностями — корреспондент RT Жаклин Вуга.